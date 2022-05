Grünes Licht für den Dorfplatz Bayersried

Zwei in der Aprilsitzung vertagte beziehungsweise abgelehnte Projekte werden im Ursberger Gemeinderat nun doch auf den Weg geschickt.

Mit zwei Aufgaben hatte sich der Dorfverein Bayersried bis zur jüngsten Sitzung des Gemeinderats befassen müssen. Es war erstens zu klären gewesen, wo man den Maibaum auf dem künftigen Dorfplatz so positionieren könnte, damit es beim Aufstellen des Baums keine Probleme gibt mit dem geplanten Schankhäuschen, an dessen Lage Planer Roland Rieger nicht rütteln lassen wollte. Zweitens sollte der Dorfverein nach Einsparmöglichkeiten suchen, um die Kosten für das Projekt im Rahmen zu halten. Für beide Punkte erarbeitete der Verein akzeptable Vorschläge, sodass der Gemeinderat der Planung für den Dorfplatz zustimmte. Lediglich im Fall einer Kostenexplosion will sich das Gremium erneut mit dem Dorfplatz befassen.

Gespart werden soll bei der Küche im Schankhäuschen, die nur eine Grundausstattung erhält. Gespart werden soll auch beim Bodenaufbau des Gebäudes und bei der Wärmedämmung. Auf die Trennwand zwischen Lager und Küche wird verzichtet. Der Verein hatte auch vorgeschlagen, auf die Dachbegrünung zu verzichten, war hier aber auf den Widerstand des Planers gestoßen, der geltend machte, die Begrünung diene der Optik des Gebäudes, sorge für Dämmung und die Aufnahme von Regenwasser. Kosten einsparen will der Verein auch durch Eigenleistungen in der Bauphase und durch die Beschaffung von Geschirr und Gläsern auf eigene Kosten.

Südlich von Bayersried entsteht keine Hundepension

Hundepension. Abgelehnt hatte der Gemeinderat in der Aprilsitzung die Bauvoranfrage zur Errichtung einer Hundepension auf dem Grundstück eines ehemaligen Bauernhofs südlich von Bayersried. Man hatte argumentiert, der Gebäudekörper sei zu massiv, beim An- und Abfahren sei das Gefahrenpotenzial hoch und außerdem befürchteten die Räte mehr Belastung durch Hundekot in der Gemeinde. Genau auf diese Einwände abgestimmt war die erneuerte Bauvoranfrage. Demgemäß soll nun der bestehende Hof abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Das Gelände soll vollständig eingezäunt werden, sämtliche Trainingseinheiten mit den Tieren sollen hier stattfinden. Zwischen dem Neubau und der Straße liegen circa 10 bis 12 Meter, sodass ein Wenden auffahrender Fahrzeuge auf dem Grundstück möglich ist. Der Betreiber der künftigen Hundepension versichert, alle Tagesbetreuungshunde würden auf direktem Weg heimgefahren, andere Kunden würden aufgefordert, Hunde im Gemeindegebiet an die Leine zu nehmen und Hundekot aufzuräumen. Der Betreiber stellt der Gemeinde drei Hundekotbeutel-Spender zur Verfügung, außerdem sollen Hundebesitzer in Ursberg in der Anfangsphase der Hundepension für ihre Tiere kostenlose Trainingseinheiten nutzen können. Der Gemeinderat sah seine Anliegen berücksichtigt und stimmte dem Vorhaben zu.

Hackschnitzel-Nahwärmeversorgung. Einstimmig begrüßten die Gemeinderäte das Vorhaben, im Ortsteil Oberrohr eine Gewerbehalle zum Betrieb einer Hackschnitzel-Nahwärmeversorgug zu errichten. Die Räte wollen die Entscheidung des Landratsamts Günzburg zu Fragen des Immissionsschutzes abwarten, bevor sie sich eingehender mit Planung und Konzept der Anlage befassen.

Ehemaliger Dorfladen. Der Umnutzung des Gebäudes des ehemaligen Dorfladens im Ortsteil Mindelzell in ein Wohngebäude stimmte der Gemeinderat zu. Am Gebäude werden zwei der drei Kamine abgebrochen, zum Ausbau des Dachgeschosses werden Dachflächenfenster eingebaut.