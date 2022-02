Ursberg

12:00 Uhr

So begegnet der Augsburger Bischof jungen Menschen in Ursberg

Die Klasse 5c hatte viele Fragen an Bischof Bertram Meier. Am Schluss des Gesprächs wurde er um seinen Segen gebeten.

Plus Bischof Bertram Meier ist zu Gast im Ursberger Ringeisen-Gymnasium. Wie ihn die Schülerinnen und Schüler erleben und was er zu Frauen in der Kirche sagt.

Von Manuela Rapp

Gerne hätten sie in der 5c noch mehr gefragt. Etwa danach, ob er noch Zeit für Freunde und Familie habe. Oder, ob sein Amt schwierig sei. Doch Bischof Bertram Meiers Besuch im Ringeisen-Gymnasium der Ursberger St. Josefskongregation war nun mal getaktet. Einen Vormittag lang stattete der geistliche Oberhirte der Diözese Augsburg der Schule einen offiziellen Besuch ab, der aber einen sehr persönlichen Charakter hatte. "Er war sehr nett und hilfsbereit, freundlich und witzig", fasst Fünftklässlerin Larissa ihre Eindrücke zusammen. "Er wäre auch ein guter Lehrer."

