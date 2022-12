Waltenhausen

18:00 Uhr

Seltenes Hobby: Friedel Rehle besitzt rund 2000 Instrumente

Plus Warum der 69-jährige Rentner von Augsburg nach Waltenhausen gezogen ist und was es mit seiner Leidenschaft für Instrumente auf sich hat.

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

Friedel Rehle braucht Platz, viel Platz. Das hat seinen Grund: Er sammelt Instrumente, baut und repariert sie auch. Deren Anzahl? Alles in allem dürften es so um die 2000 sein. "Ich habe knapp tausend Trommeln", zählt der 69-Jährige auf, "und knapp ebenso viele Saiteninstrumente." Um sie alle adäquat unterzubringen, ist er vor gut zwei Jahren von Augsburg nach Waltenhausen gezogen. "Ich habe in einem Reihenhaus gewohnt", erklärt er. Das sei vom Keller bis zum Dachboden voll gewesen. "Es war furchtbar eng." Er wollte, wie er hinzufügt, raus aus der Stadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen