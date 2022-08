Das Baugebiet in Waltenhausen muss noch einige Hürden nehmen

Der Bebauungsplan wird erneut ausgelegt. Vorgaben zu Naturschutz und Landschaftspflege und Ortsplanung wurden nochmals überarbeitet.

Auf zunehmende Schwierigkeiten stoßen in den Städten wie in Gemeinden die Vorhaben zur Ausweisung neuer Baugebiete vornehmlich an den Ortsrändern. Zunächst müsse innerorts nach freien Grundstücken gesucht werden, so die Genehmigungsbehörde. Nach eingehender Prüfung ergaben sich in Waltenhausen keine Möglichkeiten, um die hohe Nachfrage nach Bauplätzen auf diese Weise zu befriedigen. Mit dem Kauf einer Fläche südlich der Tannenbergstraße entschloss sich der Gemeinderat schon im vergangenen Jahr, dort ein Baugebiet mit 24 Bauplätzen auszuweisen. Die Pläne aber stocken.

Mit dem Beschluss zum Bebauungsplan wurden Anfang des Jahres die erste Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange in die Wege geleitet. Die darauf erfolgten Einwendungen bedurften einer Nachbearbeitung durch das Planungsbüro mit einer weiteren Auslegung.

Der Gemeinderat lehnt zwei Bauabschnitte für das Baugebiet ab

In der jüngsten Sitzung ging es vornehmlich um die Stellungnahme des Landratsamtes. In der Gemeinde Waltenhausen gebe es keinen Flächennutzungsplan, aber es reiche aus, wenn der Bebauungsplan die städtebauliche Entwicklung ordne. Dies sei bei der vorliegenden Planung gegeben. Weiter wird aus ortsplanerischer Sicht im Hinblick auf eine „rechtssichere Planung und die Genehmigungsbedürftigkeit des Bebauungsplanes“ die Überleitung der Bauleitplanung in das „Regelverfahren“ ausdrücklich begrüßt. Aufrecht gehalten werde der Appell, das Baugebiet in zwei Bauabschnitten zu realisieren.

Um einen besseren Übergang der Bebauung zur freien Landschaft zu erzielen, sollte die Bebauung zum Ortsrand hin abnehmen. Dabei ist nicht die absolute Höhe relevant, sondern vielmehr die Höhe von Gelände bis zur Traufhöhe, die laut Plan in etwa nur die halbe Höhe zweigeschossiger Gebäude einnimmt. Die Aufteilung in zwei Bauabschnitte sei nicht zielführend und die Festsetzung der Höhenlage wird beibehalten, um eine sinnvolle Bebaubarkeit aller Grundstücke zu ermöglichen, so der einstimmige Beschluss des Rates dazu.

In Bezug auf Naturschutz und Landschaftspflege sei das Regelverfahren aufgrund der Lage und der Größe des überplanten Gebietes das richtige Verfahren für diesen Bebauungsplan, so das Landratsamt. Ein Fehler in der Berechnung der sogenannten Wertpunkte zu den Ausgleichsflächen wurde bemängelt und müsse korrigiert werden. Ferner müsse die Pflege und Entwicklung der Ausgleichsflächen dauerhaft für mindestens 25 Jahre gewährleistet sein. Da im Besitz der Gemeinde, entfalle eine dingliche Sicherung der Ausgleichsflächen, aber stattdessen ist eine Bestätigung zu unterzeichnen und im Rahmen des Genehmigungsverfahrens vorzulegen, so die Auflage. Dem werde nachgekommen, lautete der Beschluss wie auch zu einer Passage bezüglich des Immissionsschutzes zur Verwendung von Wärmepumpen.

Zusammen mit dem Planer Kammer wurde eine Lösung zum Umweltbericht, der infolge eines Missverständnisses zwischen Gemeinde und Planungsbüro entstand, erarbeitet. Der vorgelegte Umweltbericht entspreche nicht den aktuellen Überprüfungen von alternativen Standorten eines Baugebietes, bemängelte die Genehmigungsbehörde. Bürgermeister Alois Rampp wird die Überprüfung zusammen mit dem Planer zeitnah vornehmen und den Umweltbericht ergänzt vorlegen.

In Bezug auf die „Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß dem Bau-Gesetzbuch“ sei dies ein wichtiger Grund, den Bebauungsplan erneut öffentlich auszulegen, begründete die Behörde die Anweisung. Über dem mehr rechtlichen Inhalt zu den angeführten Themen gab es im Rat mehrfach Verwunderung, verzögern sich doch damit die weiteren Maßnahmen von der Erschließung, dem Verkauf der Bauplätze bis zu den Baumöglichkeiten. „Nach dem dritten Anlauf hoffen wir, dass der Bebauungsplan nun genehmigt wird“, so Bürgermeister Rampp abschließend.