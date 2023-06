Waltenhausen

06:30 Uhr

Feuerwehren Waltenhausen und Hairenbuch erhalten Zuschüsse

Plus Zügig voran geht es mit den Umbauarbeiten in Sachen Kindergarten in Waltenhausen. Die Einrichtung muss allerdings noch beschafft werden.

Von Susanne Hofmeister

Der Gemeinderat Waltenhausen will in Sachen Kindergarten zügig vorankommen. Die Zeit drängt: Im September soll der Pfarrhof für die Kindergartengruppe bezugsfertig sein. Ein eigens gebildetes Gremium soll nun bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen schneller agieren können.

Die Umbauarbeiten im Pfarrhof sind in vollem Gange. Das komplette Erdgeschoss soll der Kindergartengruppe zur Verfügung stehen. Doch damit ist es noch nicht getan. Einrichtungsgegenstände werden benötigt und die Zeit wird knapp. Fördergelder werde es keine geben, gab Bürgermeister Alois Rampp den Gemeinderäten und Gemeinderätinnen zur Kenntnis. Um schneller Entscheidungen treffen zu können, was benötigt wird und was es kosten darf, soll sich ein Gremium intensiv kümmern. Unter den Gemeinderäten haben sich Zweiter Bürgermeister Hans-Jürgen Kolb, Irmgard Lindner, Gebhard Daiser und Bürgermeister Alois Rampp bereit erklärt, Angebote und Informationen einzuholen. Damit die Beschlüsse auch rechtskräftig werden, seien kurzfristige Benachrichtigungen nötig. Nachdem Ratsmitglied Stefan Hiller auf die rechtliche Situation bezüglich der Gemeindeordnung im Punkt Beschlussfassung aufmerksam gemacht hatte, wurde der Bildung eines Gremiums zugestimmt.

