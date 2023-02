Zehn Bauplätze: Wiesenbach bekommt ein neues Baugebiet

Plus In Oberwiesenbach könnten bald Einfamilienhäuser und auch ein Mehrfamilienhaus entstehen. Für ein weiteres Baugebiet musste die Gemeinde dagegen das Aus beschließen.

Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde Wiesenbach noch zwei Erweiterungsflächen für Baugebiete entwickeln wollen. Nun steht fest: Es wird nur noch das Baugebiet Oberwiesenbach Süd realisiert. "Alle Gutachten deuten darauf hin, dass es entstehen wird", kündigte Bürgermeister Gilbert Edelmann bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats an. Gleichzeitig verkündete er das Aus für die Erweiterung Nord am Sandberg gegenüber dem Friedhof – aus einem einfachen Grund.