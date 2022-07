Zwei Baugebiete werden für Wiesenbach entwickelt

Plus Der Gemeinderat macht den Weg für einen Bebauungsplan frei. 25 Ein- und drei Mehrfamilienhäuser sind auf den Flächen möglich. Was im Gremium vorgestellt wurde.

Aufgrund der nach wie vor starken Nachfrage sollen in Oberwiesenbach zwei Erweiterungsflächen für Baugebiete entwickelt werden: Wie diese aussehen könnten, hat Landschaftsarchitekt und Stadtplaner Ferdinand Kaiser von der Firma "Kling Consult" in Krumbach nun im Wiesenbacher Gemeinderat vorgestellt.