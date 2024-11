Bürgerversammlung: Von Wohnen im Alter bis zur Musikschule

In der jüngsten Bürgerversammlung der Marktgemeinde Ziemetshausen in der historischen Taferne (wir berichteten) stand Bürgermeister Ralf Wetzel nach seinem Vortrag den Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort. Eine Wortmeldung thematisierte, dass in der Marktgemeinde zwar viel für Kinder gemacht werde, aber nicht für Senioren. Wetzel erklärte, dass die Marktgemeinde eine rechtliche Pflicht habe, Gelder für Schulen zur Verfügung zu stellen und verwies auch auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab August 2026. Seniorenbetreuung sei Landkreissache.

