Feuer im Kinderzimmer: Der Rauchmelder war laut Feuerwehr "lebensrettend"

In Ziemetshausen hat es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Kinderzimmer gebrannt.

Von Oliver Wolff

In Ziemetshausen brennt es in der Nacht auf Sonntag in einem Zimmer, in dem zwei Kinder schlafen. Was die Feuerwehr über den Einsatz berichtet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in einem Kinderzimmer in der Sudetenstraße in Ziemetshausen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr Ziemetshausen mitteilt, wurde sie gegen 1.50 Uhr per Vollalarm zu einem Wohnhaus alarmiert. Auch die Feuerwehren aus Thannhausen und Krumbach sowie die Kreisbrandinspektion wurde alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hätten die vier Bewohner, darunter waren drei Kinder, das Haus bereits verlassen, berichtet Ziemetshausens Kommandant Andras Faith gegenüber unserer Redaktion. "Als wir bei der Anfahrt die Kinder mit ihrer Mutter vor dem Haus gesehen haben, hat sich unser Puls schnell wieder beruhigt." Kinderzimmer komplett verraucht: Ziemetshauser Feuerwehr löscht Brand schnell Für die überörtlich anrückenden Einsatzkräfte wurde im Bereich der Krumbacher Straße ein Bereitstellungsraum gebildet, in dem diese Kräfte auf weitere Anweisungen gewartet haben. "Nach Befragung der Bewohner und einer kurzen Erkundung war klar, dass im ersten Obergeschoss im Kinderzimmer ein Brand ausgebrochen war", schreibt die Ziemetshauser Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht auf ihrer Homepage. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen zur Brandbekämpfung ins Gebäude vor, parallel wurde das Gebäude druckbelüftet, um den Rauch sowohl aus dem betroffenen Zimmer als auch aus dem Obergeschoss zu drücken. Das betroffene Zimmer war laut Feuerwehr komplett verraucht, und der Brandort konnte mit einer Wärmebildkamera lokalisiert werden. Mit wenigen Stößen aus dem Strahlrohr sei dann das Feuer schnell gelöscht gewesen. Der Schaden am Gebäude und Inventar konnte so in Grenzen gehalten werden. Die Kräfte aus Thannhausen und Krumbach haben danach die Einsatzstelle wieder verlassen. Feuerwehreinsatz in Ziemetshausen: Laut Polizei fing ein Ladegerät Feuer Die Bewohner des Hauses, insbesondere die Kinder hatten Glück im Unglück. Sie wurden durch einen Rauchmelder geweckt. Der Alarm ist laut Feuerwehr wohl lebensrettend gewesen. Nach etwa zwei Stunden konnte die Ziemetshauser Feuerwehr die Einsatzstelle wieder verlassen. Laut Polizeibericht ist die Brandursache vermutlich ein technischer Defekt im Kinderzimmer. Ein angestecktes Ladegerät hatte sich, nach erster Einschätzung, zu stark erhitzt und geriet somit in Brand. Im Kinderzimmer befanden sich zu der Zeit zwei Kinder (elf und 13 Jahre alt). Die beiden Kinder wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. In der Wohnung entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. (mit AZ) Lesen Sie dazu auch Ziemetshausen Ladegerät fängt nachts in Kinderzimmer Feuer: Rauchmelder schlägt Alarm

