Ziemetshausen

vor 24 Min.

Ziemetshausen hat mehr Einwohner und weniger Schulden

Plus Nach langer Zeit findet in der Ziemetshauser Taferne wieder eine Präsenz-Bürgerversammlung statt. Bürgermeister Wetzel kann über eine solide Entwicklung der Marktgemeinde berichten.

Von Peter Voh Artikel anhören Shape

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus nahezu allen Ziemetshauser Ortsteilen sind der Einladung zur ersten Präsenz-Bürgerversammlung seit 2019 in den Festsaal der Ziemetshauser Taferne gefolgt. Bürgermeister Ralf Wetzel, für den es die erste derartige Versammlung in seiner Amtszeit in der Marktgemeinde war, zeigte sich nicht nur darüber erfreut. Eine starke Entwicklung gibt es bei der Einwohnerzahl. Und die Verschuldung konnte markant heruntergefahren werden. Wetzel freute sich auch darüber, dass der Markt Ziemetshausen beim Heimatcheck der Augsburger Allgemeinen im Landkreis Günzburg hervorragend abgeschnitten habe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen