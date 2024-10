Motorradfahrer bei Überholmanöver auf der B300 gestürzt

Am Samstag hat sich auf der B300 in Richtung Augsburg ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 49-jähriger Motorradfahrer wollte laut Polizeibericht gegen 17.45 Uhr bei Uttenhofen einen Traktor überholen. Gleichzeitig setzte jedoch ein Pkw-Fahrer zum Überholen des Traktors an. Der Motorradfahrer bremste zu stark, verlor die Kontrolle und stürzte. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Motorrad wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. (AZ)

Überholmanöver Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B300 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Uttenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis