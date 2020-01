15:03 Uhr

Für Kinder erklärt: Muss ich jetzt Angst vor dem Coronavirus haben?

Viele Menschen auf der Welt machen sich gerade Sorgen wegen eines Krankheitserregers. Hier erfährst du mehr über das Corona-Virus.

Von Lea Thies

Es ist winzig klein und nur mit einem besonderen Mikroskop zu erkennen. Dennoch versetzt zurzeit ein Virus die Welt in Angst und Schrecken. Mehrere tausend Menschen haben sich angesteckt. Damit du verstehst, was gerade geschieht, beantworten wir dir hier ein paar Fragen.

Was ist ein Virus?

Ein Virus ist ein winzig kleiner Krankheitserreger. Mit bloßem Auge und einem normalen Mikroskop ist er nicht sichtbar. Gegen manche Viren kannst du dich durch eine Impfung schützen. Um die Viren besser unterscheiden zu können, bekommen sie Namen und werden Gruppen zugeordnet.

Warum heißt das neue Virus so seltsam?

2019-nCoV ist eine Abkürzung. Die Zahlen stehen für das Jahr, in dem das Virus entdeckt wurde. Die Buchstaben stehen für "novel Coronavirus", das heißt übersetzt: neuartiges Coronavirus. Es gehört also zur Familie der Coronaviren. Die haben ihren Namen, weil sie unter dem Mikroskop wie eine Krone oder ein Kranz aussehen: auf Lateinisch heißt diese Form Corona.

So sieht das neue Virus unter dem Elektronenmikroskop aus. Das ist ein besonderes Mikroskop, mit dem Dinge stark vergrößert werden können. Bild: Health Protection Agency/dpa

Was löst das Virus aus?

Infizierte Menschen können eine schwere Lungenerkrankung bekommen. Sie klagen dann über Fieber, Husten und Lungenschmerzen.

Wo ist das Virus plötzlich hergekommen?

Forscher gehen davon aus, dass zuerst ein Wildtier das Virus hatte und dieses dann einen Menschen angesteckt hat. So eine Übertragung kann zum Beispiel passieren, wenn Menschen etwa mit Blut oder Fleisch von infizierten Tieren Kontakt haben. Die ersten Fälle sind in der chinesischen Stadt Wuhan aufgetreten, nachdem Menschen einen Markt für Wildtiere besucht hatten. Vermutlich war eine Fledermaus damit infiziert, sagen Forscher. Weil jeden Tag viele Millionen Menschen mit Flugzeugen verreisen, konnte das Virus schnell in andere Länder getragen werden. Damit sich der Krankheitserreger nicht so schnell weiterverbreiten kann, wurden in China einige Städte abgeriegelt. Das heißt: Niemand darf sie verlassen.

Bild: dpa

Wie ist das Virus nach Deutschland gekommen?

Nach Bayern wurde das Virus durch eine Chinesin gebracht, die eine Geschäftsreise zum Hauptsitz ihrer Firma gemacht hatte. Sie hatte sich wohl bei ihren Eltern angesteckt, die aus Wuhan kommen. Erst auf dem Rückflug fühlte sie sich krank. Vier Menschen haben sich bisher bei ihr angesteckt, heißt es.

Muss man bei uns Angst vor der Ansteckung haben?

Experten sagen: Es ist unwahrscheinlich, dass sich das Virus in Deutschland ausbreitet. Besonders schützen müsse man sich deshalb hier nicht, sagt ein Arzt. Außerdem sind die Krankenhäuser und Flughäfen gut darauf vorbereitet. Sie informieren etwa über Gefahren. Und sie führen Tests durch, um das Virus rechtzeitig zu erkennen. Das Virus sei zudem nicht sehr ansteckend, heißt es. "Es kann mal ein Erkrankter dabei sein, der viele andere ansteckt, überwiegend wird das Virus aber gar nicht oder an nur eine weitere Person weitergegeben", sagt der Fachmann Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin.

Wie laufen solche Virus-Tests ab?

Es wird eine Probe aus den Atemwegen genommen, erklärt ein Experte. Das kann etwa Hustenschleim sein. Also das, was man ausspuckt, wenn man stark husten muss. Diese Probe wird dann im Labor untersucht.

Was passiert, wenn das Ergebnis feststeht?

So sieht es auf einer Isolierstation in Deutschland aus. Menschen, die mit besonderen Krankheitserregern infiziert sind, kommen in Einzelzimmer. Die Pflegekräfte tragen dort besondere Kleidung. Bild: Bertram Solcher, dpa

Wenn das Virus nachgewiesen wird, kommt der Patient oder die Patientin in ein Einzelzimmer auf einer besonderen Station. Man nennt die auch Isolierstation. Alle, die das Zimmer betreten, müssen Schutzkleidung tragen. Außerdem werden die Menschen untersucht, die vorher mit dem Kranken engen Kontakt hatten. So soll die Ausbreitung des Virus verhindert werden.

Wie werden die Kranken behandelt?

Die Betroffenen bekommen etwa Fieber und Husten wie bei einer Erkältung. Manche können nur schwer atmen. Gefährlich ist das Virus vor allem für sehr alte oder geschwächte Menschen. Zur Behandlung bekommen sie etwa Medikamente, um das Fieber zu senken. Forscher arbeiten nun an einem Mittel oder einer Impfung gegen das Virus.

Wie kann man sich schützen?

Das neue Virus wird durch Tröpfcheninfektion verbreitet. Das heißt: durch Husten oder Niesen gelangen sie in die Luft. Viele Menschen kaufen sich daher nun einen Mundschutz. Ob die wirklich vor dem Corona-Virus schützen, darüber sind sich Experten nicht einig. Die Viren sind nämlich sehr klein und können womöglich auch durch das Gewebe der Masken dringen. Auf jeden Fall bewirken solche Masken aber, dass etwas weniger Krankheitserreger verteilt werden. Wer etwa niesen oder husten muss, pustet mit Maske weniger Krankheitserreger in die Umwelt. Und noch einen Vorteil gibt es: Wer eine Maske trägt, kann sich nicht so oft mit schmutzigen Händen an Mund oder Nase fassen - auch das schützt vor Krankheitserregern, und zwar nicht nur vor dem Corona-Virus. Was immer gut gegen Viren ist: häufig Hände waschen. (mit dpa)

