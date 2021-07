Bei Erkältung weiter Maske tragen? Hoffentlich nicht ...

Unsere Autorin träumt von dem Tag, an dem wir bei Erkältung wieder ohne Maske unterwegs sein können.

Wichtiger Hinweis vorweg: Die Argumentation im zweiten Teil des Textes bezieht sich auf eine ferne Zukunft, wenn die Menschheit hoffentlich die Corona-Pandemie im Griff haben wird und sich genug Menschen impfen lassen konnten, damit endlich Herdenimmunität herrscht. Bis dieser Tag erreicht ist, sind Masken ein wichtiger Beitrag, um auch jene Menschen vor einer Corona-Infektion zu schützen, die sich bisher nicht impfen lassen können – zum Beispiel Kinder. Wer sich nicht impfen lassen will und damit auch nicht seinen Beitrag zur Herdenimmunität leisten möchte, sollte wenigstens so viel Solidarität zeigen und seine Maske tragen – egal ob mit Erkältungssymptomen oder ohne. Nachdem auch geimpfte Menschen das Coronavirus übertragen können, sollten diese ebenfalls weiter rücksichtsvoll sein und Masken aufsetzen, wo dies vorgeschrieben ist. So.

Was wir aus der Pandemie gelernt haben, können wir auch bei Erkältung anwenden

Aber wir werden ja noch träumen und uns schon einmal auf den Tag freuen dürfen, wenn unser Leben wieder masken- und dann hoffentlich auch coronafrei sein wird. Dann müssen wir uns wegen eines Schnupfens oder etwas Husten keine Sorgen mehr machen, weil dies dann bloß nur noch Anzeichen für eine leichte Erkältung sind – und auch dafür, dass unser Immunsystem mal wieder normal arbeiten darf. Dann müssen wir auch nicht sofort die Maske aus dem Keller holen. Durch die Pandemie hat unsere Gesellschaft viel über Hygiene und Rücksichtnahme gelernt. Das Wissen können wir dann auch bei Erkältungen anwenden. Händewaschen, Abstand halten, in die Armbeuge niesen – das hilft auch, um harmlose Infektionskrankheiten wie eine Erkältung nicht weiterzuverbreiten. Und wer stark erkältet ist, das gilt jetzt auch schon, der gehört einfach ins Bett – natürlich ohne Maske.

