Stimmen Sie ab: Wohin soll unsere Reporterin reisen?

Ab nächster Woche ist Urlaub in Europa wieder möglich. Aber wie fühlt der sich in Zeiten von Corona an? Unsere Kollegin wird genau das für Sie herausfinden.

Fernweh ade: Ab Montag dürfen wir wieder uneingeschränkt verreisen – zumindest innerhalb der EU. Zum 15. Juni will die Bundesregierung die Reisewarnung für den Schengenraum aufheben. Die Grenzkontrollen zu Frankreich, Österreich, Dänemark und der Schweiz werden dann aufgehoben, sagt Bundesinnenminister Horst Seehofer. Und dann?

So viel ist bereits klar: Heuer sieht das Verreisen ganz anders aus. In Corona-Zeiten steigen weniger Menschen in den Ferienflieger und mehr ins auf Auto – oder sogar ins Wohnmobil. Die Zahl der Neuzulassungen ist im Vergleich zu 2019 um 29 Prozent gestiegen.

In Corona-Zeiten entdecken viele das Camping als Urlaubs-Alternative. Wohnmobile dafür lassen sich auch mieten. Bild: Florian Schuh/dpa-tmn

Kroatien oder Frankreich: In welches Land soll es gehen?

Was aber noch nicht klar ist: Wie fühlt sich Urlaubmachen in Corona-Zeiten an? Was ist neu, was anders? Das möchten wir in den nächsten zwei Wochen für unsere Leserinnen und Leser herausfinden und fahren deshalb schon einmal voraus, sehen uns für Sie um.





Unsere Reporterin Lea Thies hat sich ein Wohnmobil ausgeliehen und nimmt Sie, liebe Leserin, lieber Leser, mit auf die Reise gen Süden. Wohin genau? Das entscheiden Sie: Sie können bis Sonntagmittag abstimmen, ob es über den Brenner weiter nach Kroatien oder nach Südfrankreich geht.

In einem Online-Tagebuch wird unsere Reporterin von dem Trip berichten, mit Menschen am Straßenrand sprechen, sich am Mittelmeer umsehen – immer auf der Suche nach Geschichten und dem Urlaubsgefühl. (AZ)

