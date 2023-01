Warum Eltern ihre Babys in beige Klamotten stecken

Plus Aschgrau, creme, eierschalenfarben – das sind die Töne des Alters. Doch das Rentnerbeige färbt ab. Auch Babys bekommen gern mal naturfarbene Strampler übergestülpt. Was hinter dem Trend steckt.

Beige Stoffhose, dazu eine eierschalenfarbene Strickjacke und auf dem Kopf eine cremefarbene Kappe. Wen haben Sie vor Augen? Einen älteren Herren, der mit dem fahlen Betongrau des Gehwegs zu verschmelzen droht? Wo denken Sie hin. Die Farbpalette zwischen vergilbtem Buchseitengelb und recyceltem Papiergrau, die eigentlich erst im Alter so richtig zum Tragen kommt, ist längst auf die jüngere Generation übergeschwappt – und hat sie ihrer Buntheit beraubt. Denn Rentnerbeige ist das neue Babybeige.