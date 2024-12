Geschenke: Wie sieht die beste Verpackung aus?

Wie ein geknotetes Bündel. Denn im Sinne der Nachhaltigkeit und Verantwortung für die Umwelt lässt man all den glitzernden Tand um das Wesentliche am besten weg, denkt man an die Berge von Müll, die Papier, Folien und Schleifen jedes Jahr anhäufen. Aber: Einfach so das Buch rüberreichen, die Flasche auf den Tisch stellen oder das Spiel aus der Tasche ziehen – da gingen nicht nur Vorfreude und Spannung verloren, sondern auch viel von dem Zauber, den das Schenken und beschenkt werden ausmacht.

Natürlich kann man Geschenkpapier bei pfleglicher Behandlung wiederverwenden, lassen sich auch mit Zeitungen und Zeitschriften wunderbar Geschenke verpacken und sind zum Beispiel Schraubgläser oder Konservendosen originelle Behältnisse, um darin Kleinigkeiten zu verbergen. Also nichts wegschmeißen, ist die Devise in der Vorweihnachtszeit.

Furoshiki - Eine Geschenkverpackung aus Stoff oder Tuch

Eine andere ist Wickeln und Knoten, und zwar nicht Papier und Schleifen, sondern Stoff. Furoshiki heißt diese Methode der Verpackung, die aus Japan kommt und dort eine alte Tradition ist. Alles, was man dazu benötigt, ist ein quadratisches Stück Stoff. Man legt es diagonal vor sich hin, platziert das Geschenk in der Mitte und faltet die untere und die obere Ecke darüber. Nun die beiden seitlichen Ecken zusammenfalten oder rollen und einen doppelten Knoten binden. Das ist nur eine von vielen Techniken, mit denen sich auch Flaschen, runde Gegenstände oder mehrere Kleinigkeiten verpacken lassen (weitere Anleitungen finden sich online, zum Beispiel unter oryoki.de). Einfach, nachhaltig und dekorativ. Und wer den Stoff nicht aus einem alten Hemd geschnitten oder einen Stoffrest hergenommen hat, sondern ein schönes Halstuch, macht sogar noch die Verpackung zum Geschenk. (AZ)

