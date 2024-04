66 Tipps fürs Gartenglück: Fünf Experten sagen, worauf es ankommt

Plus Gartenfans können es kaum erwarten: Nun, da das Wetter freundlicher wird, gibt es jede Menge zu tun. Doch was ist dabei wichtig? Experten verraten es.

Ab in den Garten! Es gibt in den nächsten sechs Monaten wieder viel zu tun. Was aber muss man beachten bei Stauden, Rosen, Rasen und Gemüse? Wir haben leidenschaftliche Gartenprofis nach ihren wichtigsten Ratschlägen gefragt – und teilen sie hier mit unseren Nutzern.

Apropos schneiden, die meisten Gartenliebhaber sind zu zaghaft. Rosen wollen geschnitten werden! Ab Mitte März ist Zeit für den ersten Radikalschnitt: Edelrosen auf vier, Beetrosen auf drei Triebe stutzen. Bodendeckerrosen noch großzügiger auf 15 Zentimeter herunterschneiden. Bei Kletterrosen auch mal dicke, alte Äste kappen. Im Holz finden sich kleine Narben mit schlafenden Augen. Wird der Ast drei Zentimeter darüber abgeschnitten, wachsen wieder junge Ruten. Nach der ersten Blüte Mitte Juni steht der zweite Schnitt an: Vom Blütenkranz drei Blätter nach unten zählen und abschneiden. Letzter Kahlschnitt im Herbst: Rosen kniehoch herunterschneiden, so überwintern sie gut.

Ab Juni ist der Rosenbohrer unterwegs. Die nachtaktive Fliege sticht unterhalb der Knospen Löcher ins Holz und legt Eier ab. Nach einigen Wochen fällt die Knospe ab. Wer dem winzigen Schädlingen zuvorkommen will, sollte die Rose im Auge behalten und Äste abschneiden, an denen Löcher zu sehen sind.

Rosen stehen auf Quarzsand, denn er versorgt sie mit Eisen. Am besten schon beim Einpflanzen und später in kleinen Mengen in die Erde einhacken. Rostige Nägel haben denselben Effekt, also ab damit unter die Rosen statt in den Schrottcontainer.

Wer wissen will, welche der 30.000 Sorten im Garten blüht, sollte sich's merken. Denn das Etikett muss weg. Sonst wächst es in den Stamm, durchtrennt die Nährstoffversorgung und die Rose stirbt ab. Also besser schon beim Kauf auf eine Janet oder Juliet setzen als auf die Archiduchesse Elizabeth d'Autriche.

Boden, Boden, Boden: Wenn der Standort nicht passt, passt es auch den Stauden nicht. Auch wenn man Tibetprimeln noch so toll findet, ohne sauren Moorboden gehen sie ein.

Vorsicht vor pflanzlichem Versteckspiel: Ein Kissenphlox hinter ein Meter hohem Brandkraut wird unsichtbar. Daher beim Pflanzen die spätere Größe berücksichtigen.

Farben sind natürlich Geschmackssache in der Kombination, Ton in Ton, kühles Blau und zartes Rosa oder doch lieber dazu leuchtendes Gelb? Aber harmonische Verläufe sind dem Auge auf jeden Fall angenehm. Es gibt dafür geeignete Stauden, zum Beispiel das wunderbar ausgleichende Weiß des Mutterkrauts (Tanacetum parthenium), das kann ausgezeichnet zwischen verschiedenfarbigen Rosen vermitteln!

Bei der Beetplanung an die Jahreszeiten denken, alte Faustregel: Frühlingspflanzen möglichst vom Betrachter aus letzte Reihe, in der Mitte den Sommerflor, vorne die Herbststauden. Tulpen und Narzissen können über Jahre am Standort bleiben, aber natürlich müssen sie in Ruhe einziehen dürfen, d.h., sie vergilben, da sie Zwiebeln haben. Da ist es sinnreich, wenn vor ihnen Ende April/Anfang Mai die Sommerblüher hochschießen, Phlox, Margeriten oder auch die unmittelbar folgenden Pfingstrosen. Und wenn dann deren Blütezeit vorbei ist, sind vorne im Beet die Astern, Fetthennen, Eisenhut usw. der Hingucker. Und wenn man die späten Chrysanthemen in Fensternähe pflanzt, dann freut man sich an ihnen auch noch von drinnen, wenn man im November gar nicht mehr so oft draußen ist.

Ein Gartenbuch führen, in dem man den Standort von Neupflanzungen oder Umpflanzungen notiert. Es hilft ungemein, wenn man nach einem langen Winter nachlesen kann, an welcher Stelle ein vergleichsweise spät austreibendes "Tränendes Herz" im Oktober als Spontankauf versenkt wurde. Oder auch die Stelle vermerkt ist, wo man den Beutel mit den kurz vor Advent preisreduzierten Tulpen vergrub. Sonst sticht man eventuell beherzt im Frühling dort mit dem Spaten hinein – da ist ja frei. Oder man hat en passant ein immer zu weit in den Weg ragendes Gewächs an passendere Stelle verpflanzt. Wundert sich aber im nächsten Frühjahr über das Ausbleiben, war da nicht was?

Teilen will gelernt sein, aber bei den meisten Stauden ist es eigentlich recht leicht und unkompliziert. Das gilt für horstbildende Stauden wie zum Beispiel Astern, Margeriten oder Phlox, für ausläuferbildende Stauden wie Storchschnabel, Steinbrechgewächse, Schafgarben, Wolfsmilcharten und für Stauden mit Rhizomen, also zum Beispiel auch Pfingstrosen. Bei Pfingstrosen dann aber bitte etwas Geduld, sie reagieren beleidigt auf das Teilen und Versetzen, nach zwei bis drei Jahren aber setzen sie wieder Blüten an. Schwieriger ist es mit Stauden, die verholzende oder rübenartige Wurzeln haben, wie zum Beispiel Rittersporne, Tränendes Herz, Schleierkraut. Da sollte man die Vermehrung dem Profigärtner überlassen.