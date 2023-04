Interview

18:00 Uhr

Brecht-Preisträger Lutz Seiler: "Für ein paar Tage war ich Thomas Mann"

Plus Der Schriftsteller Lutz Seiler erhält den Bertolt-Brecht-Preis der Stadt Augsburg. Ein Gespräch über seine Kindheit, die Unbedingtheit des Schreibens und ein verrücktes Projekt.

Herr Seiler, am Donnerstag wird Ihnen in Augsburg der Bert-Brecht-Preis verliehen. Waren Sie schon einmal in Augsburg?



Lutz Seiler: Ja, ich war schon einmal 2006 bei einer Veranstaltung des Brechtfestivals, das ist mir jetzt in Vorbereitung zu der Preisverleihung wieder eingefallen. Ich habe damals sogar ein Gedicht geschrieben für diese Veranstaltung, ein Gedicht im Ton der "Buckower Elegien".

Sie verbinden also Augsburg dezidiert mit Bertolt Brecht?



Seiler: Absolut, an erster Stelle mit Brecht und an zweiter mit dem FC Augsburg, weil er in der Lage ist, die Bayern zu ärgern - und das finde ich ganz großartig.

