Interview

12:01 Uhr

Pianist Evgeny Konnov: "Franz Liszt ist der Rockstar der klassischen Musik"

Plus Evgeny Konnov spielt jetzt den kompletten Zyklus der Transzendentalen Etüden von Franz Liszt – und spricht über technische und andere Herausforderungen.

Herr Konnov, am 1. April spielen sie im Kleinen Goldenen Saal "12 Études d'exécution transcendante" von Franz Liszt. Die Stücke gelten als große Herausforderung für Pianisten. Wie kommt es zu Ihrer Auswahl?



Evgeny Konnov: Als ich 13 oder 14 Jahre alt war, habe ich die Etüden zum ersten mal gehört und habe damals gedacht, wenn ich es einmal schaffen würde, wenigstens eine Etüde aus dem Zyklus zu spielen, wäre ich glücklich. Und dann habe ich hier in Augsburg vor acht Jahren mit der vierten, die eine der schwierigsten ist, angefangen. Dann kamen die erste, zweite und dritte dazu und da war ich zuversichtlich, dass ich auch den ganzen Zyklus schaffen kann. Im letzten Jahr war es dann soweit, dass ich alle 12 Etüden gelernt hatte.

Normalerweise denkt man an leichte Fingerspiele, wenn man das Wort Etüden hört. Das ist hier wohl nicht der Fall?



Konnov: Vor Liszts Zeit waren Etüden etwas, das man zum Einspielen nahm, zum Beispiel am Anfang einer Klavierstunde oder vor einer Beethoven-Sonate. Aber mit Chopin und Liszt änderte sich das. Franz Liszt hat fast 26 Jahre an diesem Zyklus geschrieben. Angefangen hatte er mit 15 und sie seinem Lehrer Franz Czerny gewidmet, der selbst Etüden geschrieben hat. Liszt hat aber im Laufe der Zeit nicht nur Fingerübungen komponiert, sondern richtige Musikstücke daraus gemacht, die sich auch bestimmten Themen widmeten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen