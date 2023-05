Interview

18:00 Uhr

Vladimir Jurowski im Gespräch: "Innerhalb Europas bewege ich mich nur mit dem Zug"

Plus Auch Vladimir Jurowski, der Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper München, eröffnet am Wochenende das Mozartfest Augsburg. Er dirigiert Mozart, Schostakowitsch, Schubert. Hier erklärt er unter anderem, warum darauf keine Zugabe folgen wird.

Von Rüdiger Heinze

Herr Jurowski, eine kleine Tournee mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin führt Sie nach Augsburg, Erlangen, Wuppertal, Antwerpen und Katowice. Aber nur in Augsburg führen Sie Mozarts Ouvertüre zu "Don Giovanni" auf. Eine Reverenz gegenüber der Mozartstadt Augsburg und ihres Mozartfestes?



Vladimir Jurowski: Das war, glaube ich, die ausdrückliche Bitte der Veranstalter, dass ein Mozart dabei ist. Wir spielen ansonsten ein sehr deftiges osteuropäisches Programm mit Schwerpunkt 20. Jahrhundert. Davon erklingt in Augsburg nur das zweite Schostakowitsch-Cellokonzert. Für Augsburg haben wir praktisch ein zweites Programm aufgemacht.

Was war der Gedanke hinter diesem Augsburger Programm mit Mozart - Schostakowitsch - Schubert?



Jurowski: Kein besonderer Gedanke. Wenn Sie mich fragen: Ich teile meine Tätigkeit in speziell konzipierte Programme und in Gelegenheitsprogramme. Und das Augsburger Programm ist so ein typisches Gelegenheitsprogramm, das oft bei Tourneen entsteht, wo man aus den verschiedensten Gründen das eine oder andere Programm, das wir zu Hause in unserer Saison eingesetzt hatten, nicht mitnehmen kann. Ich sehe Tourneen auch als Möglichkeit, die Reserven eines Orchesterrepertoires weiterzuentwickeln. Zu diesen Reserven gehört bei uns die große C-Dur-Sinfonie Schuberts, die einfach sehr gerne in Programmen gesehen wird. Es ist ein derart tiefes, abgründiges Werk, dass es viele Versuche braucht, bis man dort ankommt, wo man ankommen möchte. Das passt zu dem Abgründigen, das sich in der "Don-Giovanni"-Ouvertüre und bei Schostakowitsch abspielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen