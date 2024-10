Der Jugendstil wollte alles gestalten – auch den Alltag

Nichts fällt vom Himmel. In der Kunst sowieso nicht. Und was als besonders revolutionär gilt, hat meistens ein veritables Vorspiel. Ein Blick auf die Zeit um 1900 wirkt deshalb wie ein erfrischender Cocktail – zumindest in München, wo der Jugendstil endlich wieder im Zentrum einer großen Schau steht. Die Sache mag etwas aus der Mode gekommen sein, es gab freilich auch bahnbrechende Ausstellungen, gerade in den 1980er und 90er Jahren wurde das Münchner Stadtmuseum geflutet, wenn geschwungene Leuchter und verrückt-elegante Möbel zu sehen waren. Damit schien alles gesagt. Und nun ist man in der Kunsthalle München doch wieder am Staunen.

