Intellekt und Delikatesse des Igor Levit: "Festival der Nationen" feiert Auftakt

Plus Das "Festival der Nationen" in Bad Wörishofen ist eröffnet. Starpianist Igor Levit freute sich, dass sein Spiel mit der Camerata Salzburg "funktioniert hat".

Auch wenn die Lokalpolitik Bad Wörishofens derzeit von der einen oder anderen Dissonanz begleitet wird, weil es schwer danach aussieht, dass mehr als nur der eine oder andere im Rathaus die Beine in die Hand genommen hat: Das diesjährige "Festival der Nationen" begann in Harmonie; das flieht man nicht, dort geht man hin. Der Erste Bürgermeister, ein wenig unter Beobachtung stehend, begrüßte schön, freudig, erregt und stolz, worauf Bayerns Kunstminister Markus Blume erst einmal mit einer gekünstelten Rede amüsierte, um dann – eher beiläufig – ein Mitbringsel auszupacken.

Der Minister hatte nämlich die Idee, sich seine sozusagen ganz persönliche Ansprache von KI formulieren zu lassen, worauf KI, nicht faul, aber ziemlich hölzern, erstens im Namen des "Festivals der Nationen" erstaunlich weit ausholte, bis hin zum bayerischen Reinheitsgebot, und zweitens etwas schmeichelnd in Plattitüden und Phrasen verfiel, wie sie dem Hirnkastl jedes durchschnittlichen Politikers – oder seines Redenschreibers – entspringen würden, wenn er ein paar freundliche Worte an eine Gesellschaft zu richten hätte. Blume kommentierte selbst: "Klingt, als ob KI die Werbebroschüren Bad Wörishofens eingelesen hätte."