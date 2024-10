Kylie Minogue ist die Comeback-Queen des Pop

Keine einfache Sache, das mit der Musik und der Karriere. Einen Hit zu landen und ein paar Alben hinterherzuschieben haben schon viele geschafft. Aber sich langfristig im Musikgeschäft zu etablieren? Gar nicht so leicht, selbst Tina Turner und Johnny Cash hatten eine steile Karriere hingelegt und waren plötzlich weg. Aber, und das ist vielleicht die größte Kunst, sie kehrten zurück und waren erfolgreicher als vorher.

Eine Fähigkeit, die auch Kylie Minogue meisterhaft beherrscht. Die australische Sängerin ist die Comeback-Queen des Pop. Mehrmals schwankte ihre Karriere, aber sie schaffte es immer wieder nach oben. Im Moment? Steht sie mal wieder ganz oben. Ihr letztes Album samt ihrem Superhit „Padam Padam“, für den sie einen Grammy bekam, ist gerade mal ein Jahr alt, am Freitag erscheint schon die neue Platte „Tension II“. Und: Im kommenden Jahr geht die 56-Jährige auf Welttournee.

In den 2000er-Jahren entwickelt sich Kylie Minogue zur internationalen Pop-Ikone

In ihrer Heimat ist Minogue mit mehr als 80 Millionen verkauften Tonträgern die erfolgreichste Sängerin, dabei begann ihre Karriere vor der Kamera. Mit der Seifenoper „Nachbarn“ gelingt ihr Ende der 1980er-Jahre der Durchbruch. Ein Jahr später singt Minogue, die als erstes von drei Kindern in Melbourne aufgewachsen ist, im Rahmen eines Fußballbenefizspiels ein Lied und erhält einen Plattenvertrag. Sie landet in den Charts, trifft danach aber mit ihrem Disco-Sound nicht mehr den Geschmack der Zeit, abgesehen von einem Duett mit Nick Cave. Sie arbeitet als Model und schauspielert.

Die erste musikalische Wiederkehr gelingt ihr 2001 mit dem Hit „Can’t Get You Out of My Head“. Damit gibt sie ihr Comeback als internationale Pop-Ikone. Wenige Jahre später dann die niederschmetternde Diagnose: Brustkrebs. Minogue bricht ihre Tour ab und zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Zwei Jahre kämpft sie gegen die Krankheit, seit 2006 ist sie krebsfrei. Sie kehrt zurück mit neuer Platte, mittlerweile hat sie 16 Studioalben veröffentlicht, geht auf Tour und macht weiter das, was sie am liebsten macht: Musik. „Ich genieße es sehr, genau die Person in genau dem Körper zu sein, die ich gerade bin“, sagte sie vergangenes Jahr im Interview, nachdem ihr Lied „Padam Padam“ auf TikTok viral gegangen war. Mehr als 35 Jahre nach dem Start ihrer Musikkarriere schwimmt Minogue auf einer neuen Erfolgswelle. Sie weiß, wie es geht.