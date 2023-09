Peter Maffay auf Abschieds-Tour: Alle Infos zum Konzert in München

Peter Maffay hat angekündigt, 2024 mit der "Farewell-Tour" ein allerletztes Mal auf Tour zu gehen. Hier gibt es alle Infos zu dem Konzert in München.

Für kommendes Jahr hat Peter Maffay seine letzte Live-Tournee angekündigt. "Der Zeitpunkt für eine Zäsur ist gekommen", sagte der 74-Jährige Musiker. Bevor aber Abschied genommen wird, steht Maffay 2024 ein letztes Mal für zehn Konzerte im Rahmen der "Farewell-Tour" auf der Bühne. Auch in München macht der Rock-Musiker halt. Hier haben wir die wichtigsten Infos zu dem Konzert zusammengefasst – von Termin über Tickets bis hin zu den Preisen.

Peter Maffay in München 2024: Termin und Ort

Am 28. Juni 2024 ist es soweit: Dann spielt Peter Maffay ein letztes Mal Open-Air am Königsplatz in München. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Wann der Einlass startet oder wer als Vorband auftritt, steht noch nicht fest.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Hier ein Überblick über alle zehn Tour-Termine der "Farewell-Tour":

21. Juni 2024: Rostock (Ostseestadion)

(Ostseestadion) 22. Juni 2024: Hannover ( Heinz von Heiden Arena)

( von Heiden Arena) 28. Juni 2024: München (Königsplatz)

(Königsplatz) 2. Juli 2024: Bremen (Arena auf der Bürgerweide)

(Arena auf der Bürgerweide) 4. Juli 2024: Berlin (Waldbühne)

(Waldbühne) 7. Juli 2024: Hamburg (Trabrennbahn Bahrenfeld )

(Trabrennbahn ) 12. Juli 2024: Köln ( RheinEnergieStadion )

( ) 16. Juli 2024: Stuttgart (Canstatter Wasen)

(Canstatter Wasen) 18. Juli 2024: Frankfurt ( Deutsche Bank Park)

( Park) 20. Juli 2024: Leipzig ( Red Bull Arena)

Tickets und Preis für Peter Maffay in München 2024

Der Vorverkauf für die Tickets des Peter Maffay-Konzerts in München läuft bereits. Karten sind bei allen üblichen Ticketverkäufern erhältlich, wie zum Beispiel Eventim.

Die Tickets beginnen ab einem Preis von 59,95 Euro in der Kategorie 6. Die teuersten Karten der Kategorie 1 sind für 119,95 Euro zu haben.

Abschieds-Tour von Peter Maffay 2024: Das ist der Grund

Der Grund für die Abschieds-Tour Maffays lautet, dass er in Zukunft mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte. Im April 2022 hatte er seine knapp 40 Jahre jüngere Frau geheiratet. Die beiden haben eine vierjährige Tochter und einen 19-jährigen Sohn aus Maffays vorheriger Ehe. "Wir sind eine kleine Familie, die sehr normal und bodenständig lebt", erklärte er dazu.

Lesen Sie dazu auch

Das bedeute jedoch nicht, dass der Musiker nach der finalen Tour gar nicht mehr auf der Bühne stehe. Maffay hat angekündigt, auch weiterhin bei Einzelkonzerten oder Festivals auftreten zu wollen.