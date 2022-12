Naomi Ackie als Whitney Houston: Das Sprungbrett für eine Hollywood-Karriere?

Zehn Jahre nach ihrem Tod erscheint ein Film über Whitney Houstons Leben. Die Hauptrolle spielt die britische Schauspielerin Naomi Ackie.

Kein Twitter, kein Instagram: Die britische Schauspielerin Naomi Ackie hält sich von den sozialen Medien fern. Trotzdem wird bald fast jeder ihr Gesicht kennen, denn die 30-Jährige spielt die Hauptrolle in dem Film "I wanna dance with somebody“ über das Leben der Sängerin Whitney Houston. Für Ackie könnte es der Sprung zu einer großen Karriere sein.

Lange spielte die Britin Naomi Ackie nur Nebenrollen , jetzt Whitney Houston

Anders als Whitney Houston stammt Naomi Ackie nicht aus einer Künstlerfamilie. Ihr Vater hat bei den Londoner Verkehrsbetrieben gearbeitet. Die Mutter war im öffentlichen Gesundheitswesen tätig. Ackie ist das jüngste von drei Kindern. Rückblickend beschreibt sich Ackie als schüchternes und ängstliches Kind. Doch auf der Bühne blüht sie auf. Bei einer Schulaufführung entdeckt sie mit elf Jahren ihre Leidenschaft für die Schauspielerei – und macht sie zum Beruf. Nach ihrem Schulabschluss beginnt sie 2009 ein Schauspielstudium an der Royal Central School of Speech and Drama, einer Schule, an der schon Größen wie Judi Dench oder Rupert Everett ihre Karrieren begonnen hatten.

Nach der Schule ging es für Ackie ab 2012 erst einmal in die zweite Reihe, denn sie spielte bislang nur Nebenrollen, etwa in der Serie „Dr. Who“ und in einem Teil der Star-Wars-Saga. Für größeres Aufsehen sorgte sie 2016 mit ihrer Verkörperung eines Dienstmädchens in einer Verfilmung von Shakespeares "Macbeth“. Für diese Rolle wurde sie mit einem britischen Schauspielpreis ausgezeichnet.

Nun also Whitney Houston. Im Gespräch mit dem Magazin Elle berichtet Ackie, dass sie zur Vorbereitung auf ihre Rolle ein Jahr in "Whitney World“ verbracht habe. Konkret heißt das: Lieder, Interviews und Videos von Whitney Houston liefen in ihrer Wohnung in Dauerschleife. Ihre erste Hauptrolle liegt für die Britin außerhalb ihrer Komfortzone. Zumindest eine gigantische Herausforderung bleibt ihr erspart: In dem Film wird Ackie nicht selbst singen, es werden Plattenaufzeichnungen von Houston verwendet.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Ackie hat bereits Pläne für die Zeit nach dem Whitney-Houston-Drama. Sie wird in zwei Filmen die Hauptrolle übernehmen: einmal in "Pussy Islands“, dem Regiedebüt von Zoe Kravitz, und dem Science-Fiction-Film „Mickey7“. Außerdem soll sie eine Figur im Prequel der Erfolgsserie "Game of Thrones“ spielen. Die Zeit der Nebenrollen scheint für Ackie also vorerst vorbei zu sein.

Lesen Sie dazu auch