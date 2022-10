Staatstheater Augsburg

vor 56 Min.

Licht, Tanz und Musik verschmelzen: Ballettpremiere im Martinipark

Plus In seinem neuen Ballettabend zeigt das Staatstheater Werke von Jacopo Godani, Marco Goecke und Ricardo Fernando. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein.

Von Birgit Müller-Bardorff Artikel anhören Shape

Drei Choreografen an einem Abend: Triple Bill nennt sich diese bei vielen Ballettcompagnien beliebte Präsentationsform, die zwar die Vielfalt verschiedener Tanzsprachen gegenüberstellen kann, immer aber auch Gefahr läuft, wie ein willkürliches Sammelsurium zu wirken. Ballettdirektor Ricardo Fernando behalf sich für seinen Ballettabend "Godani - Goecke - Fernando" am Staatstheater Augsburg mit einem Konzept der Schlichtheit. Sowohl seine eigene Uraufführung "beyond" als auch die bereits älteren Kreationen "Metamorphers" von Jacopo Godani und "Le Spectre de la Rose" von Marco Goecke spielen sich auf leerer Bühne in einer Blackbox, also mit schwarz verhängten Wänden, ab. Der Fokus dieses Abends liegt auf dem Zusammenspiel aus Licht, Körpern und der Inspiration durch Musik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen