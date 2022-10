Staatstheater Augsburg

vor 17 Min.

So wird der Ballettabend "Godani – Goecke – Fernando" im Martinipark

Am 22. Oktober wird der Ballettabend "Godani - Goecke - Fernando" seine Premiere im Martinipark erleben.

Plus Die Pandemie verhinderte im März noch die Premiere des Ballettabends. Nun zeigt das Ballett Augsburg Choreografien von Jacopo Godani, Marco Goecke und Ricardo Fernando.

Von Birgit Müller-Bardorff Artikel anhören Shape

Die Anstrengung und Konzentration sprechen aus den Gesichtern der Tänzerinnen und Tänzer. Nach neun Monaten proben sie erstmals wieder Jacopo Godanis Choreografie "Metamorphers", die Teil des neuen Ballettabends mit drei Choreografien am Staatstheater Augsburg ist. In der letzten Spielzeit wurde die Premiere im März abgesagt, weil die Corona-Pandemie einen vernünftigen Probenverlauf nicht mehr zuließ. Immer wieder waren Tänzerinnen und Tänzer erkrankt und konnten nicht sofort wieder trainieren, weil der Körper noch Schonung verlangte. Auch ein halbes Jahr später gibt es Ausfälle, müssen Compagniemitglieder aussetzen, aber die Zuversicht ist groß, dass alle 18 Tänzerinnen und Tänzer zur Premiere am Samstag im Martinipark auf der Bühne stehen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen