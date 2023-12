Tokio Hotel geht 2025 auf Tour – Tickets gibt es schon jetzt

Tokio Hotel geht 2025 auf ihre größte Tour seit langem. Die Band spielt 19 Konzerte in zwölf Ländern. Sieben davon finden in Deutschland statt. Tickets sind bereits im Vorverkauf.

"Surprise, surprise", schrieb die Band Tokio Hotel am Dienstag auf Instagram und kündigte damit ihre Europatour im Jahr 2025 an. Mit 19 Konzerten in zwölf Ländern wird es die größte Tour von Tokio Hotel seit einigen Jahren. Tickets für die Shows in Deutschland gibt es bereits im Vorverkauf.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Tokio-Hotel-Tour 2025: Termine im Überblick

Die Tour findet im März 2025 statt und startet in Ludwigsburg. Das sind alle Termine in Deutschland im Überblick:

4. März 2025: Ludwigsburg (MHP-Arena)

(MHP-Arena) 6. März 2025: Frankfurt (Jahrhunderthalle)

(Jahrhunderthalle) 7. März 2025: Köln (Palladium)

(Palladium) 21. März 2025: Leipzig (Haus Auensee)

(Haus Auensee) 22. März 2025: Hannover ( Swiss Life Hall )

( ) 27. März 2025: Berlin (Verti Music Hall)

(Verti Music Hall) 28. März 2025: Hamburg (Inselparkhalle)

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Neben Deutschland geht es für die Band um Bill und Tom Kaulitz unter anderem auch nach Spanien, Italien und England. Das sind die Termine der Europatour außerhalb von Deutschland:

9. März 2025: Brüssel (Ancienne Belgique)

(Ancienne Belgique) 10. März 2025: Paris (L'Olympia)

(L'Olympia) 12. März 2025: Madrid (Sala Rivera )

(Sala ) 13. März 2025: Barcelona (Razzmatazz)

(Razzmatazz) 15. März 2025: Mailand (Alcatraz)

16. März 2025: Zürich (Volkshaus)

(Volkshaus) 18. März 2025: Wien (Gasometer)

(Gasometer) 19. März 2025: Warschau (Progresja)

(Progresja) 24. März 2025: London (O2 Forum Kentish Town)

(O2 Forum Kentish Town) 25. März 2025: Tilburg (Poppodium 013)

(Poppodium 013) 30. März 2025: Stockholm (Fryshuset Arenan)

(Fryshuset Arenan) 31. März 2025: Helsinki (Kulttuuritalo)

Tickets für Tour von Tokio Hotel im Vorverkauf

Die Tickets für die Konzerte in Deutschland gibt es bereits bei Eventim. Der allgemeine Vorverkauf startet am Donnerstag. Pro Karte müssen Fans etwa 70 Euro bezahlen. Wer eine Show außerhalb von Deutschland besuchen möchte, kann ab Donnerstag (7. Dezember) um 15 Uhr Tickets kaufen.

Tokio Hotel hat sein bislang letztes Album vor einem Jahr veröffentlicht. Der Titel "2001" bezieht sich auf das Gründungsjahr der Band. Das Album enthält unter anderem eine neue Version des Hits "Durch den Monsun". Aktuell sind Bill und Tom Kaulitz als Coaches bei "The Voice of Germany" zu sehen.

Lesen Sie dazu auch