Seit 20 Jahren gemeinsam auf der Bühne: Tom und Flo feiern im Circus Krone Jubiläum

Die lokale Variante der großen US-amerikanischen Erfolgserzählung „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ heißt „Von der Fußgängerzone in den Circus Krone“. Und Straßenmusik ist genauso gnadenlos wie der Job am Gastro-Spültisch. Oft entscheiden Sekunden zwischen Stehenbleiben und Weitergehen, bei schönem Wetter tönt die Konkurrenz schon von der nächsten Ecke, bei schlechtem Wetter ist zu wählen zwischen leerem Hut und nassen Füßen. Das Duo Tom & Flo, das sich mit Gitarre und Kontrabass akustisch auf die Popmusik der 1960er Jahre besinnt, kennt diese Schule nur zu gut.

Vom Straßenmusik-Duo Tom & Flo zum Erfolg im Circus Krone

Vor 20 Jahren stellten sich die beiden mit einem kleinen Programm mit einer handvoll Songs aus besagter Zeit auf die Straße, als „Spaßprojekt“, wie es Bassist Tom Prestele bezeichnet, aber dass die Musik „jetzt seit 20 Jahren einen großen Teil unseres Berufs ausmacht, das war so nicht ansatzweise abzusehen“. Die ersten eigenen Stücke entstanden zwar relativ bald, aber „in der Fußgängerzone bekam man die meisten Münzen natürlich mit bekannten Sachen, Beatles und so. Auf der Straße haben unsere eigenen Songs eigentlich niemanden interessiert“. Auch bei den ersten Konzerten als Untermalung für Geburtstagsfeiern oder als Hintergrundgeräusch in Aichacher Kneipen „hat auch keiner bei den eigenen Stücken so richtig zugehört .“

Trotzdem war der erste Schritt gemacht, in Bars ist man wenigstens nicht auf die Laune des Wetters und die Großzügigkeit von Passanten angewiesen. Aber das Selbstbewusstsein, das man benötigt, wenn man sich einfach so in den öffentlichen Raum stellt, um seine Kunst vorzuführen, half dem Duo, im Theater des Abraxas zum ersten Mal ihr konzertantes Programm vor Publikum zu präsentieren. „Wir sind einfach mit unseren Instrumenten in die Kneipe und sagten, wir würden gerne drüben im Theater auftreten, wir spielen euch mal was vor“.

Das erste Album spielten Tom & Flo spartanisch ein

Der damalige Wirt, Kulturmacher Thomas „Flonny“ Kluge, sagte zu und plötzlich war ihr Bühnenboden aus Holz und nicht mehr aus Asphalt. Plötzlich gab es die eigenen Stücke auf einem Tonträger. „We are one“ von 2012 wurde „in einer Art Ein-Zimmer-Haus in Pasing aufgenommen. Wir haben nur ein paar Mikrofone aufgestellt, daher war das eher so ein Garagensound. Das hatte Charme, aber wir konnten es nicht mehr richtig abmischen, weil auf jedem Mikrofon alles drauf war“. Aber wenn die verbleibenden Beatles für ihren im letzten Jahr erschienenen, „neuen“ Song „Now and then“ künstliche Intelligenz benutzen können, können das Tom & Flo schon lange. „Flo (Laske, Gitarrist) hat mit KI die Spuren getrennt, sodass wir nun im Nachhinein nochmal alles sauber abmischen konnten“. Das Ergebnis liegt in kleiner Auflage auf CD gebannt zum ersten Mal beim Jubiläumskonzert in Circus Krone aus.

Nachdem sie sich nochmal eine Dekade an Erfahrung im Haifischbecken des Musikbusiness in den Lebenslauf schreiben können, sieht Prestele dem Konzert mit weniger Nervosität, aber gleicher Vorfreude entgegen als beim Konzert zum Zehnjährigen an selber Stelle. Neben dem Quasi-Bandmitglied Harry Alt am Schlagzeug werden alte Freunde, Weggefährten und weitere Gastmusiker aus Augsburg mit Bläsern und Streichern den eigentlich sehr reduzierten Klang eines akustischen Duos auf eine neue phonische Ebene heben. Wer mit Tom & Flo auf der Bühne stehen wird, da hält sich Prestele noch bedeckt, aber „auch die nächste Generation wird das erste Mal mit uns spielen“. Es wird auf jeden Fall eine würdige Jubiläumsshow an historischem Ort. Vor 58 Jahren spielten dort übrigens die Beatles.

Info: Jubiläumskonzert von Tom & Flo am 13. Oktober im Circus Krone Bau, Tickets: tomundflo.com