Der stille Abgang der Kauferinger Bürgermeisterin

Plus Die Amtszeit von Kauferings Bürgermeisterin Bärbel Wagener-Bühler endet. Die Schlüssel fürs Rathaus hat sie schon abgegeben. Einen Wunsch der Stellvertreterinnen schlägt sie aus.

Es sind nur noch wenige Tage, dann geht die Amtszeit von Bärbel Wagener-Bühler (Kauferinger Mitte) als Bürgermeisterin in Kaufering offiziell zu Ende. Ihre Schlüssel hat sie bereits in der Verwaltung abgegeben. Einem besonderen Wunsch ihrer beiden Stellvertreterinnen kommt sie nicht nach.

Ein abschließendes Gespräch mit Wagener-Bühlers Stellvertreterinnen fand nicht statt, auch wenn sich das Gabriele Triebel (GAL) und Gabriele Hunger (CSU) gewünscht haben. Bis zur Wahl am 6. Oktober werden sie wie in den vergangenen Monaten auch die Amtsgeschäfte übernehmen.

Seit Monaten führen die Zweite und die Dritte Bürgermeisterin die Geschäfte

Nötig geworden ist die vorgezogene Wahl, weil die bisherige Amtsinhaberin nach etwas mehr als einem Jahr im Amt „aus persönlichen Gründen“ ihren Rücktritt zum 31. August bekannt gegeben hatte. Dem Rücktrittsgesuch der Bürgermeisterin stimmte der Marktgemeinderat Anfang Juni einstimmig zu. In den vergangenen Monaten war Bärbel Wagener-Bühler, die Tochter des langjährigen Bürgermeisters Dr. Klaus Bühler, immer wieder krankgeschrieben. Sie hatte ihr Amt zum 1. Mai 2018 angetreten.

In der vergangenen Woche hat Bärbel Wagener-Bühler ihre Schlüssel ganz formell bei Geschäftsstellenleiter Rainer Biedermann abgegeben. „Mit uns hat sie leider nicht gesprochen“, sagt Dritte Bürgermeisterin Gabriele Hunger, die derzeit die Amtsgeschäfte führt. Sie und Zweite Bürgermeisterin Gabriele Triebel hatten Wagener-Bühler zwei bis drei Mal um ein abschließendes Gespräch gebeten. „Das hat sie aber kategorisch abgelehnt“, sagt Hunger.

Die Neuwahl findet am 6. Oktober statt

Wie bereits berichtet, bewerben sich Thomas Salzberger (SPD) und Patrick Heißler (Grüne) um das Bürgermeisteramt in Kaufering. Ein weiterer Kandidat ist laut Geschäftsstellenleiter Rainer Biedermann nicht hinzugekommen. Nun werde der Wahlausschuss tagen und aller Voraussicht beide Wahlvorschläge zulassen. Der neue Bürgermeister wird am Sonntag, 6. Oktober, gewählt. Danach werden Gabriele Triebel und Gabriele Hunger die Amtsgeschäfte wieder übergeben. Die offizielle Vereidigung erfolgt dann in einer Sitzung des Marktgemeinderats.

Auch der Geschäftsstellenleiter geht

Bis dahin werden sich die beiden Stellvertreterinnen die Arbeit wieder aufteilen. In der Regel führen sie im zweiwöchigen Rhythmus die Geschäfte, wie Gabriele Hunger sagt. „Das hat sich gut eingespielt.“ In den nächsten Wochen werden die beiden Stellvertreterinnen gefragt sein. Denn wie berichtet, hört auch Geschäftsstellenleiter Biedermann Ende August auf. Er wird ab 1. September als Stadtbaumeister in Stadtbergen bei Augsburg tätig sein. Bis Ende Juli konnten sich Personen mit entsprechender Qualifikation auf die Stelle des Verwaltungschefs bewerben. Der oder die neue Geschäftsstellenleiter/in soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt den Dienst antreten. Am 18. September wird der Marktgemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung den Nachfolger oder die Nachfolgerin bestimmen.