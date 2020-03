23:00 Uhr

Die Kommunalwahl-Ergebnisse 2020 in Kaufering: Gemeinderat-Wahl

Hier bei uns erfahren Sie die aktuellen Ergebnisse der Gemeinderat-Wahl in Kaufering. Wie sehen die Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 aus?

Von Daniel Flemm

Kaufering wählt bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern einen neuen Gemeinderat. Die Ergebnisse aus der Marktgemeinde im Landkreis Landsberg am Lech werden voraussichtlich noch am Abend vorliegen. Sobald die Auszählung beendet ist, finden Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Aktuelle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Kaufering: Gemeinderat-Wahl - keine Bürgermeister-Wahl

Das Ergebnis der Kommunalwahl 2020 in Kaufering wird am 15. März 2020 vorliegen - dann voraussichtlich am Abend. Mit der Auszählung der Stimmen beginnen die Wahlhelfer, sobald die von 8 bis 18 Uhr geöffneten Wahllokale schließen. Sobald das Ergebnis der Marktgemeinderat-Wahl in Kaufering ausgezählt ist, aktualisieren wir diesen Artikel.

Das Amt des Bürgermeisters wird bei der Kommunalwahl 2020 in Kaufering nicht neu besetzt. Amtsinhaber Thomas Salzberger ( SPD) hat das Amt am 6. Oktober 2019 angetreten und steht deshalb erst bei der nächsten Kommunalwahl in sechs Jahren wieder zur Wahl. Zuvor war Bürgermeisterin Bärbel Wagener-Bühler nach nur 13 Monaten im Amt zurückgetreten.

Umkämpft dürfte am 15. März 2020 dagegen der Gemeinderat sein: Für die 24 Posten im Marktgemeinderat, die Kaufering mit gut 10.000 Einwohnern zustehen, bewerben sich einige Parteien: Neben der CSU und der SPD stellen sich unter anderem auch die Grünen und die Unabhängige Bürgervereinigung Kaufering (UBV) zur Wahl.

Ergebnis der Gemeinderatswahl: Das waren die Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Kaufering

Bei der Kommunalwahl 2014 hatten die Bürger von Kaufering lediglich den Gemeinderat neu gewählt. Die Bürgermeisterwahl hatte bereits 2012 stattgefunden, damals hatte sich Erich Püttner (UBV) durchgesetzt.

So sah das Ergebnis der vergangenen Gemeinderat-Wahl in Kaufering aus:

CSU/Bürgerblock: 6 Sitze

Grüne/Alternative Liste: 5 Sitze

SPD: 3 Sitze

Kauferinger Mitte: 4 Sitze

Unabhängige Bürgervereinigung (UBV): 4 Sitze

Freie Wähler: 2 Sitze

