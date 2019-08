16:24 Uhr

Flüchtlingsretter Reisch bittet seine Heimatstadt Landsberg um Hilfe

Kapitän Claus-Peter Reisch steht auf dem Deck des Rettungsschiff „Eleonore“. Die „Eleonore“ hat am Montag rund 100 Migranten vor der libyschen Küste aufgenommen. Die Menschen seien gerettet worden, während ihr Boot am Sinken gewesen sei, sagte Axel Steier, Sprecher der Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline, die die «Eleonore» unterstützt. Italiens Innenminister Salvini hat dem deutschen Rettungsschiff das Anlegen in den Häfen des Landes verboten.

Claus-Peter Reisch ist wieder auf einer Rettungsmission im Mittelmeer und darf in keinen Hafen einfahren. Jetzt bittet er die Stadt Landsberg um Hilfe. Was er sich wünscht.

Von Dominic Wimmer

Der Landsberger Flüchtlingsretter Claus-Peter Reisch wendet sich mit einem Hilferuf an seine Heimatstadt Landsberg. Der 58-Jährige befindet sich derzeit auf einer Rettungsmission im Mittelmeer. Am Montag rettete er als Kapitän des Motorschiffs „Eleonore“ mit seiner Besatzung 101 Migranten aus dem Meer. Allerdings verweigern die italienischen Behörden dem Schiff der Dresdner Hilfsorganisation „Mission Lifeline“ die Einfahrt in einen Hafen. Jetzt hat Reisch eine Forderung an die Stadt Landsberg und an die Stadträte.

In seinem Brief schildert Reisch die Szenen, die sich am Montag abgespielt haben und erklärt die Situation, in der sich das Rettungsschiff nun befindet. „Sowohl der italienische Innenminister Salvini als auch Malta verweigern die Anlandung der in buchstäblich letzter Sekunde geretteten Menschen.“ Das Schlauchboot habe bereits in zwei von fünf Kammern keine Luft mehr gehabt. Die Passagiere hätten die Bordwand mit bloßen Händen hochgehalten. „Vielleicht noch eine halbe Stunde und das Leben von 101 Menschen wäre vorbei gewesen. Ich denke, nun ist es an der Zeit, dass sich auch Landsberg zur sicheren Hafenstadt erklärt“, so Reisch.

Nimmt die Stadt Landsberg einen der Flüchtlinge auf?

Viele Städte hätten dies bereits getan, auch seine Geburtsstadt München und der Amtssitz der Staatsregierung ist mit dabei. „So stünde es auch Landsberg gut zu Gesicht, das zu tun. Darüber hinaus bitte ich Sie, mindestens einen der Geretteten aus Gründen der Solidarität und Menschlichkeit in unserer Heimatstadt willkommen zu heißen und nach Kräften zu integrieren.“

Landsberg könnte so als leuchtendes Beispiel vorangehen und damit auch zeigen, dass man aus der Vergangenheit etwas gelernt habe und in eine helle, nicht von Vorurteilen und Rassismus geprägte, Zukunft schaue. „Nicht zuletzt ist die Kreisstadt mit seinen Unternehmen in alle Welt vernetzt. Auch die zahllosen Touristen aus aller Welt sind uns stets willkommen. Blicken wir gemeinsam über den Tellerrand und erklären Sie Landsberg zur sicheren Hafenstadt und nehmen wir wenigstens die geringe Zahl von einem Menschen auf“, so Reischs Bitte in einer E-Mail, die auch die LT-Redaktion erreichte.

So reagiert der Landsberger Oberbürgermeister

„Wir hatten das Thema ’sichere Hafenstadt’ in der Vergangenheit schon einmal im Ältestenrat diskutiert“, erklärt Oberbürgermeister Mathias Neuner auf Nachfrage. Die Sache sei nicht so einfach, da Landsberg eine kreisangehörige Stadt und somit nicht für Asylangelegenheiten zuständig sei. Dies sei Aufgabe des Landratsamtes, der Bund delegiere diese Aufgabe nach unten. „Ich kenne keine kreiseigene Stadt, die sichere Hafenstadt ist. Bei München ist das etwas ganz anderes“, sagt Neuner.

Seines Wissens nach übernimmt eine Kommune die Kosten für einen Asylbewerber, wenn sie sich zur sicheren Hafenstadt erklärt und einen Geflüchteten aufnimmt. „Das hat unter Umständen finanzielle Konsequenzen.“ So könne er eine solche Entscheidung auch nicht einfach als Oberbürgermeister treffen, wenngleich er die Bitte aus menschlichen Gründen verstehe. „Das ist keine Sache der laufenden Verwaltung.“ Mathias Neuner will das Thema aber in den nächsten Ältestenrat bringen. (mit smi)

Lesen Sie dazu auch: "Lifeline"-Kapitän Reisch will den Ehrenring der Stadt Landsberg nicht

Themen Folgen