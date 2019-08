10:53 Uhr

Fuchs greift zeltende Kinder an: Warum war das Tier so aggressiv?

Plus In einem Andechser Ortsteil wird ein Mädchen in einem Garten von einem Fuchs gebissen. Attacken wie diese sind äußerst selten. Experten reagieren überrascht.

Von Stephanie Millonig

Ein Fuchs beißt ein Mädchen, das mit einer Freundin im elterlichen Garten zeltet. Das Tier lässt sich auch von den Eltern erst nach einer Viertelstunde vertreiben. So geschehen am Samstag gegen 1 Uhr morgens in einem Garten in Frieding, einem Ortsteil von Andechs. „Ungewöhnlich“, sagt der Kreisvorsitzende der Jägerschaft in Landsberg, Georg Duschl. „Selten, aber kann passieren“, meinte sein Kollege Hartwig Görtler aus Starnberg. Unsere Redaktion hat bei den Behörden und bei beiden Jägern nachgefragt. Welche Tipps sie für den Ernstfall geben.

Bei so manchem, der älter als 20 Jahre ist, dürften bei der beschriebenen Szenerie Erinnerungen wach werden: „Tollwutgefährdeter Bezirk“ – diese Warntafeln gehörten vor mehreren Jahrzehnten in vielen Waldstücken zu einem gewohnten Bild. Jedes Schulkind wurde damals vor Waldtieren wie Fuchs oder Hase, die ihre Scheu vor dem Menschen verloren haben, gewarnt. Dass das Tier Tollwut hatte, gilt nahezu als ausgeschlossen Denn Tollwut ist eine gefährliche Viruserkrankung, die laut staatlichem Veterinäramt das zentrale Nervensystem betrifft und zu Bewusstseinsstörungen und Wesensveränderung führt. Sie kann bei allen Säugetieren auftreten und wird meist durch den Biss eines infizierten Tiers (auch auf den Menschen) übertragen. Nach dem Biss muss schnellstmöglich eine Impfung erfolgen. Treten nach Tagen, Wochen oder Monaten Symptome wie Verwirrtheit oder Schluckbeschwerden auf, ist es zu spät: Die Krankheit verläuft fast immer tödlich. Dass der Friedinger Fuchs tollwütig war, ist fast ausgeschlossen: Das Veterinäramt Landsberg weist darauf hin, dass Deutschland seit 2008 als frei von der sogenannten terrestrischen und klassischen Tollwut gilt. In Bayern sei der letzte positiv auf Tollwut getestete Fuchs 2001 festgestellt worden. Risikofaktoren sind Tiere, die einführt werden: 2010 war dies bei einem Hund, der aus Bosnien-Herzegowina kam, der Fall, 2013 bei einem Hund aus Marokko. Flächendeckend werden immer wieder Tiere untersucht, das Veterinäramt verweist darauf, dass auch 2018 in keiner der Proben der Tollwuterreger zu finden war. Viele kennen noch die Warntafeln vor Wildtollwut. Heutzutage gilt Deutschland als tollwutfrei. Bild: Heinz Budjarek (Archiv) Polizei und Jäger rätseln über Angriff des Fuchses Bleibt die Frage, warum sich der Fuchs so angriffslustig verhalten hat. Die Polizei berichtet, dass der zuständige Jagdpächter vermutet, dass es sich um einen neugierigen, jungen Fuchs gehandelt habe. „Es ist komisch, dass sich das Tier nicht hat vertreiben lassen“, sagt der Kreisvorsitzende des Bayerischen Jagdverbands, Georg Duschl. Ein Fuchs versuche eigentlich vor dem Menschen zu fliehen – es sei denn, er stehe mit dem Rücken zur Wand. Wenn sich ein Wildtier in die Ecke getrieben fühle oder verletzt sei, dann beiße es zu. Füchse lassen sich leicht anfüttern Längst ist der Fuchs aber kein Tier des Waldes oder der Flur mehr, sondern ein „Kulturfolger“, wie Duschl sagt. Das heißt, er sucht sich sein Futter auch in Städten und Dörfern aus Komposthäufen oder im Futternapf der Katze, wenn er draußen steht. So kann es durchaus zur nächtlichen Begegnung von Mensch und Fuchs auf der Terrasse kommen. Normalerweise läuft der Fuchs weg. Wenn nicht, reiche es, in die Hände zu klatschen, sagt Duschl. Sollte der Fuchs aber nicht zurückweichen, solle man sich in Sicherheit bringen und Konfrontationen vermeiden. Duschl selbst ist noch nie von einem Wildtier angegriffen worden. Und er verweist darauf, dass „das Wildschwein bei uns das gefährlichste Wildtier ist“. Georg Duschl ist Kreisvorsitzender der Landsberger Kreisgruppe des Bayerischen Jagdverbands. Er gibt Tipps für den Umgang mit Wildtieren. Bild: Stephanie Millonig Immer wieder gibt es Meldungen von Fuchs-Angriffen Für Hartwig Görtler, den Kreisvorsitzenden der Jäger im Landkreis Starnberg, ist eher der Mensch der Gast in der Natur und nicht der Fuchs. Er kann sich vorstellen, dass das Tier in Frieding an dem Zelt geschnüffelt hat und möglicherweise die Kinder nach dem Fuchs geschlagen haben, worauf dieser zubiss. „Es kommt relativ selten vor“, sagt auch Görtler, „kann aber passieren.“ Er verweist auf weitere Fuchsbisse, über die in den vergangene Jahren in den Medien berichtet wurde: Heuer im Mai geschah bei Stuttgart ein ähnlicher Fall wie in Frieding. Ein Fuchs drang in das Zelt eines Campers ein und attackierte den Mann. 2018 machte ein Fuchs im baden-württembergischen Villingen Ärger. In Wolfratshausen ging ein Fuchs 2015 auf drei Menschen los, bis einen Jugendlichen sogar in den Hals. Es könnte sich um eine Füchsin handeln, die ihre Jungen in Gefahr sehe, oder um ein Tier, das angefüttert wurde und aggressiv um sein Futter bettle, waren in diesen Fällen Spekulationen über das atypische Verhalten der Tiere. Kommt es zu einer Attacke eines Tiers, ist aber eines auf jeden Fall zu tun, wie die befragten Experten sagen: Es müsse immer ein Arzt aufgesucht werden. Denn die Gefahr, dass sich ein solcher Biss entzündet, besteht immer. Lesen Sie auch den Kommentar: Dem Fuchs seine Wildheit lassen Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

