Gefährlicher Lech: Am besten nur die Füße ins Wasser hängen

Plus An den ersten Sommertagen hat es in Bayern insbesondere an Flüssen schon etliche tödliche Unfälle gegeben. Auch am Lech ist Vorsicht angesagt. Wovor die Wasserwacht und der Lechstrand-Verein warnen.

In den ersten sommerlichen Tagen haben sich in Bayern schon etliche tödliche Badeunfälle ereignet. Eine besondere Gefahr stellen momentan viele Flüsse dar, die nach den starken Regenfällen und der Schneeschmelze in den Bergen viel Wasser führen: In Augsburg wird ein 16-Jähriger vermisst, der im Lech abgetrieben wurde, in der Alz ein 18-jähriger Jugendlicher, und in den Fluten der Mangfall kam ein 46-jähriger Mann ums Leben. Auch vor einer Erfrischung im Lech warnt die Wasserwacht.

Der Lech ist kein Badegewässer

„Der Lech ist kein Badegewässer“, macht Stefan Erhard, der Vorsitzende der Wasserwacht in Landsberg, klar. Somit gebe es keine Badeaufsicht. Als solches genutzt wird der Lech natürlich schon. Ein beliebter Platz, um ins Wasser zu kommen, ist der Lechstrand beim Inselbad. Aber es gibt auch noch eine Reihe weiterer Einstiegsstellen auf der freien Fließstrecke zwischen dem Lechwehr und der Staustufe bei Kaufering. Schlimmere Unfälle, die mit Lebensgefahr verbunden waren, habe es in jüngster Zeit nicht gegeben. Die aktuelle Hochwasserlage berge mehrere Gefahren: Die eine sei, dass die Wassermengen und die hohe Fließgeschwindigkeit Badende leichter mitreißen können, die andere sei das Treibgut. Bei höherem Wasserstand sei es zudem schwieriger, wieder aus dem Wasser zu steigen und an Land zu kommen.

Wenn das Wasser braun ist, ist es gefährlich

Deshalb rät Erhard dazu, die Erfrischung an heißen Tagen so zu gestalten: „Am besten ist es, am Ufer zu sitzen und die Füße ins Wasser zu hängen.“ Wenn das Wasser über die volle Breite des Lechwehrs strömt und braun ist, werde es gefährlich, im Fluss zu schwimmen, warnt Erhard. Grundsätzlich seien die meisten Lechschwimmer zwar mit den Verhältnissen vertraut, meint Erhard. Gefährlich werde es besonders, wenn unerfahrene Personen es diesen gleichtun wollen.

Erich Schmid vom Lechstrand-Verein appelliert an die Eigenverantwortung der Badenden und Schwimmer. Auch sein Verein habe keine Aufsichtspflicht, sondern ein Mitarbeiter des Inselbads weise am Eingang beim Inselbad nur darauf hin, dass der Lechstrand nur auf eigene Gefahr betreten werden kann und Kinder unter zwölf Jahren ausschließlich in Begleitung von Erwachsenen ans Ufer kommen dürfen. „Es wäre einfach ein Unding, wenn zurzeit jemand in den Lech geht“, sagt der 70-Jährige. Zur reißenden Fließgeschwindigkeit komme auch noch die niedrige Wassertemperatur: „Jeder gesunde Menschenverstand schlägt da eigentlich Alarm, wenn man dieses Wasser sieht.“ Deshalb sollte man sich momentan nur am Rande des Flusses bewegen und ja nicht mehr als knietief ins Wasser steigen. „Da kann man sich einfach nicht mehr halten.“ Eltern sollten ihre Kinder nicht aus den Augen lassen, ergänzt Lechstrand-Vorsitzender Peter Pechtold. Seit dem Lech aufgrund der Staustufen die Dynamik genommen wurde, sei noch ein weiterer Gefahrenpunkt hinzugekommen, sagt Erich Schmid: „Durch die Staustufen gibt es kein Geschiebe mehr, und so ist eine harte und glatte Flinzschicht entstanden. Auf einem kiesigen Untergrund hat man früher leichter Halt gefunden.“ Wasserwacht-Chef Erhard weist schließlich auch noch auf den Schwellbetrieb der Kraftwerke hin: Dadurch könne sich der Charakter des Flusses schnell ändern.

Werden die Gefahren heute mehr unterschätzt als früher?

Ob die Gefahren heutzutage eher unterschätzt werden, mag Erich Schmid vom Lechstrand-Verein nicht mit Sicherheit behaupten. Auch früher seien immer wieder gerade auch junge Menschen in Flüssen und Seen ertrunken. Ein Onkel von ihm sei 1928 als 20-Jähriger im Lech ums Leben gekommen. Nur seien damals solche Unfälle über die Medien nicht so weit verbreitet worden wie heutzutage, glaubt er.

Andererseits habe er als Skilehrer beobachtet, dass die motorischen Fähigkeiten junger Menschen abgenommen haben. Manche wüchsen auch nicht mehr in dem Maße wie er als Jugendlicher mit der Natur auf. Dadurch unterschätzten sie die Gefahren, die davon ausgingen. Jürgen Wappler, Bademeister im Inselbad, sieht das ähnlich: Es fehle oft an Respekt und Kenntnis der Natur. Dafür locke aber oft der Reiz, ein spannendes Erlebnis zu filmen und ins Internet zu stellen.