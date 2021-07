Baustelle: Auf der Ortsdurchfahrt in Herrsching wird es eng

Die Mühlfelder Straße in Herrsching wird halbseitig gesperrt. Die Umleitung betrifft auch das Ammersee-Westufer.

Voraussichtlich ab Montag, 19. Juli, starten in der Mühlfelder Straße in Herrsching im Bereich der Einmündungen Panoramastraße und Promenadenweg die Kanalbauarbeiten mit halbseitiger Sperrung. Das teilt das Staatliche Bauamt in Weilheim mit, das die große Baumaßnahme bereits im vergangenen Monat angekündigt hatte.

Im Bereich der Einmündungen Panoramastraße und Promenadenweg wird die Mühlfelder Straße halbseitig gesperrt und der Verkehr mittels Ampel geregelt. Die Ausfahrt aus der Panoramastraße ist während dieser Zeit nicht möglich.

Der Durchgangsverkehr wird teilweise über Dießen und Utting umgeleitet

Für Radfahrer auf der Seepromenade wird eine nahräumige Umleitung über den Weg am Minigolfplatz ausgeschildert. Fußgänger können an den Ampeln gesichert die Mühlfelder Straße queren.

Verkehrsteilnehmer, die nur durch Herrsching fahren möchten, werden gebeten, Herrsching großräumig zu umfahren. Der Verkehr in Nord-/Südrichtung wird über Perchting und Seefeld und der Verkehr aus Richtung Weilheim in Richtung Autobahn A 96 über Dießen und Utting umgeleitet.

Die Bauarbeiten in der Mühlfelder Straße – somit im nördlichen Bauabschnitt – zwischen Summer- und Seestraße starten voraussichtlich erst zu Beginn der Sommerferien. (lt)

