11:31 Uhr

Kirchensanierung: Wie alte Holzbalken bei der Finanzierung halfen

Gut zwei Jahre hatten die Handwerker in der Pfarrkirche St. Johannes in Alt-Kaufering das Sagen. Geld für die Restaurierung kommt auch von den Kauferingern. Die waren sehr einfallsreich.

Von Thomas Wunder

Der Turm der katholischen Pfarrkirche St. Johannes Baptist prägt die Ortsansicht von Alt-Kaufering. Gut zwei Jahre wurde die Kirche saniert. Jetzt ist das Gerüst weg und das Gotteshaus wieder in seiner vollen Schönheit zu sehen. Die Gesamtkosten der Arbeiten lagen bei rund 1,04 Millionen Euro. 75 Prozent der Kosten hat das Bistum Augsburg aus Kirchensteuermitteln übernommen. Aber auch die Kauferinger Bürger selbst spendeten viel und zeigten sich dabei überaus einfallsreich.

Kirchturm und Kirchenschiff waren die Sorgenkinder vor der Sanierung. Vor allem der Dachstuhl war stark in Mitleidenschaft gezogen. Manche der tragenden Balken waren stellenweise fast völlig von Holzschädlingen zerfressen und kaum noch vorhanden. Die Statik des Daches konnte so langfristig ohne Renovierung nicht gewährleistet werden. Bei einer Besichtigung Anfang Oktober 2017 war der zuständige Architekt Dr. Klaus Pilz vom Zustand des Daches überrascht: „Auf der Nordseite konnten wir die Schäden erst nicht direkt einsehen. Als die Arbeiten begannen, wurde uns erst das ganze Ausmaß bewusst, die Schäden waren doch größer als erwartet.“ Die letzten Renovierungsarbeiten hatten in den 1970er-Jahren stattgefunden.

Das Millionenprojekt wurde von vielen Schultern getragen

Weil so viele Balken morsch oder gar verfault waren, entstanden Mehrkosten, an denen sich auch die Marktgemeinde beteiligte. In einem Schreiben an die Marktgemeinde hatten Kirchenpflegerin Charlotte Kandziora und Pfarrer Helmut Friedl im März 2018 über den Schaden informiert. Wegen der beschädigten Balken würden mehrere Querbalken auf dem Gewölbe aufliegen. Der Druck, der dadurch entsteht, könne zu Rissen an der Kirchendecke führen.

Und so ist die Liste der bei der Sanierung durchgeführten Maßnahmen durchaus lang. So wurden am Kirchturm unter anderem die Fußpunkte der Turmzwiebel statisch ertüchtigt, das Turmkreuz instandgesetzt und die Putzschäden beseitigt. Im Kirchenschiff wurde die gesamte Mauerkrone freigelegt, Zerrbalken, Sparren und Bindeelemente denkmalgerecht saniert und begehbare Zwischenebenen eingebaut, um die Dachkonstruktion künftig kontrollieren zu können.

Einige Kauferinger haben schöne Erinnerungsstücke

Bei einem Empfang dankte Pfarrer Helmut Friedl jetzt den vielen Spendern. Die Marktgemeinde Kaufering trug 102.750 Euro zum Projekt bei. Auch vom Bezirk Oberbayern, der Bayerischen Landesstiftung und der Kurt- und Felicitas-Viermetz-Stiftung gab es Zuschüsse. Der besondere Dank des Pfarrers galt aber der großen Spendenbereitschaft und der Ideenvielfalt der Kauferinger, die gezeigt hätten, wie sehr ihnen ihre Kirche am Herzen liegt. So wurde die „Aktion Kirchenbalken“ ins Leben gerufen. Aus Holzbalken vom Kirchendachstuhl wurden Kerzenleuchter in verschiedenen Größen gestaltet. 450 ehrenamtliche Arbeitsstunden wurden aufgewendet. Die Idee hatte Irmgard Dirscherl und Michael Frigl leitete die Helfer professionell an, damit aus alten Holzbalken Kunstwerke wurden.

Vereine, Parteien, Firmen und Banken beteiligten sich an der Finanzierung und auch die Nachbarpfarrei Maria Himmelfahrt in Kaufering zeigte Solidarität: 11.000 Euro gab es von der Kirchenstiftung, dem Flohmarktteam, der Frauengruppe und dem Kirchenchor. Auch das Spendenaufkommen von Menschen aus der Pfarreiengemeinschaft in Höhe von 56.700 Euro könne sich sehen lassen, meinte Pfarrer Friedl. Einen besonderen Dank sprach er Kirchenpflegerin Charlotte Kandziora aus, die mit Herzblut und Sachverstand das Projekt leitete.

