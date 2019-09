vor 17 Min.

Minister Aiwanger setzt auf Wasserstoff aus dem Fuchstal

Wie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) die Möglichkeiten regenerativer Energien sieht. Windenergie ist ihm wichtig, aber Potenzial liegt für ihn vor allem in anderen Bereichen.

Von Gerald Modlinger

Fuchstal mausert sich in Sachen Energiewende immer mehr zur Modellkommune: Mit Wind, Sonne und Biogas will sich die Kommune energieautark machen. Die Fuchstaler sind mit Kaufbeuren und dem Ostallgäu in der neuen Modellregion Wasserstoff dabei und mit staatlicher Förderung sollen Wärme- und Batteriespeicher für den regenerativ erzeugten Strom geschaffen werden. Wie kommt das beim bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) an? Wir haben dazu den Politiker anlässlich seines Besuchs bei der Ausbildungsmesse in Kaufering befragt.

Wasserstoff erzeugen, Strom in einer Drei-Megawatt-Batterie speichern oder in heißes Wasser umwandeln: Was ist nach Ihrer Einschätzung der erfolgversprechendste Weg, auf den sich die Gemeinde Fuchstal als Energie-Modellregion machen kann?

Aiwanger: Es freut mich, dass Fuchstal sich so für die Energiewende engagiert. Die konkrete Anwendung sollte nun mit den Experten in den nächsten Jahren speziell für die Region entwickelt werden. Ich hoffe, dass auch Wasserstoff als wichtiger Energieträger der Zukunft eine Rolle spielen wird.

Mit dem derzeit in Fuchstal regenerativ erzeugten Strom (rund 40 Millionen Kilowattstunden im Jahr) können jährlich ungefähr 73 Millionen Pkw-Kilometer mit wasserstoffbetriebenen Pkw gefahren werden, pro Landkreiseinwohner also rund 600. Bei Batterieautos sind es ungefähr 1800 Kilometer. Welchen Beitrag können in Bayern überhaupt Wind- und Sonnenstrom für eine CO 2 -neutrale Mobilität leisten?

Aiwanger: Die Elektromobilität wird sich schrittweise entwickeln. Dabei wird auch der Speicherausbau immer wichtiger werden. Daher hat das Bayerische Wirtschaftsministerium ein zusätzliches Speicher-Förderprogramm im Rahmen des 10.000-Häuser-Programms aufgesetzt.

Was tut die Staatsregierung, um die für den Verkehr notwendige Strommenge CO 2 -neutral erzeugen zu können?

Aiwanger: In Deutschland wollen wir bis 2030 65 Prozent des Stroms mit erneuerbaren Energien erzeugen. Daher sind Windräder wie in Fuchstal wichtig. Bayern wird die Anstrengungen verstärken, die erneuerbaren Energien auszubauen.

Die Verantwortlichen im Fuchstal fragen sich beispielsweise, warum für eine CO 2 -neutrale Stromproduktion eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht werden muss.

Aiwanger: Das ist eine bundespolitische Vorgabe aus dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Ich kämpfe dafür, bürokratische Regeln abzubauen.

Welche zusätzlichen politischen Weichenstellungen müssen Ihrer Ansicht nach erfolgen, um die CO 2 -Reduktion deutlich zu beschleunigen?

Aiwanger: Klimaschonendere Technologien müssen in allen Sektoren vorangetrieben werden. Im Strombereich setzen wir auf die Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien, insbesondere im Bereich Fotovoltaik. Im Verkehrssektor wollen wir die Elektromobilität und wasserstoffbasierte Antriebe vorantreiben. Im Wärmebereich setzen wir auf klimaschonendere Heizungsarten – zum Beispiel die Wärmepumpe. Erforderlich sind hier auch mehr Anreize für die energetische Gebäudesanierung.

