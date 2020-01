Von der Uni zum Knödeldrehen im Hexenturm in Landsberg

Plus Seit 30 Jahren gibt es schwäbisch-bayerische Küche im Landsberger Hexenturm. Vor zwei Jahren stand das Restaurant zum Verkauf. Doch dann rettete die Tochter die Tradition.

Meistens kommt es anders als man denkt. Der Landsberger „Hexenturm“, über die Stadtgrenzen hinaus bekannt für traditionell schwäbisch-bayerische Küche, sollte vor zwei Jahren verkauft werden. Das Ehepaar Maier wollte nach mehr als 30 Jahren Gastronomie in Rente gehen. Ein erster Interessent hatte sich bereits gemeldet. Alle drei Kinder hatten studiert, zwei arbeiteten bereits als Lehrer. Lisa Maier, eine der beiden Zwillingstöchter, hatte Philosophie studiert und gerade in Augsburg ihren Master in sozialwissenschaftlicher Konfliktforschung gemacht, als ihr bewusst wurde, wie sehr ihr das Restaurant, in dem sie aufgewachsen war, am Herzen lag.

Kurzerhand entschied sie: „Ich übernehme den Laden.“ Seit Januar 2018 ist sie nun die Chefin, und so konnte der „Hexenturm“ nun guten Gewissens sein 30-jähriges Bestehen feiern. Auch Vater Helmut Maier hatte seine Gastronomiekarriere eigentlich nicht geplant. Der gelernte Feinmechaniker aus Bad Grönenbach im Allgäu half während seiner Bundeswehrzeit zunächst nur einem Freund aus, und zwar in der „Küferschenke“, der ersten „Pilsbar“ Landsbergs. Zum 1. April 1977 pachtete er dann selbst diese beliebte Eckkneipe im denkmalgeschützten ehemaligen Stadtmauerturm, dem „Fronvestturm“ oder im Volksmund Hexenturm. Zunächst gab es dort kaum kulinarische Genüsse. „Nur Currywurst, Toast Hawaii und Ähnliches“, so Helmut Maier.

Von der Pilskneipe zum Restaurant

1985 kaufte er das gesamte Haus und entschloss sich 1989 zu einem kompletten Umbau zum „Café und Weinstube“. Ursprünglich, so dachte das junge Ehepaar Helmut und Silvia Maier damals, würde das wohl eher ruhiger zugehen als in einer Pilskneipe. Ein Freund riet, „wenn du schon so viel Geld in die Hand nimmst, dann bau’ auch eine gescheite Küche ein.“ Und obwohl als Café und Weinstube geplant, kommen bis heute, so der Seniorchef, 99 Prozent der Gäste wegen des Essens in den „Hexenturm“.

Oben die Wohnung, unten die Arbeit: Die drei Kinder wuchsen im laufenden Betrieb auf und halfen selbstverständlich mit, wo immer es nötig war. Und sie wissen genau, wie viel Arbeit so ein Restaurant bereitet. Zumal die Familie, so betonen sie, alles selber macht – von der Salatsoße über die Spätzle und Krautkrapfen bis zu den Gnocchi und allerlei Braten. Ein Koch, vier Teilzeitkräfte und zwölf Aushilfskräfte unterstützen die Familie.

Die ganze Familie hilft mit

Als Tochter Lisa sich entschloss, das Restaurant weiterzuführen, stand die ganze Familie hinter ihr: Die Geschwister versprachen, am Wochenende mitzuhelfen. Mutter Silvia macht die Buchführung, Vater Helmut ist „erster Hausmeister“ und macht von „Einkaufen, Müll wegbringen, Enten herrichten, alles, was so ansteht“.

Auch Lisa Maiers Freund Daniel Wagner ist als selbst ernannter „zweiter Hausmeister“ Teil der Gastro-Familie, ob Knödeldrehen in der Küche oder nebenbei das Kleinkind der Kellnerin schaukeln, er nimmt’s mit Humor.

Bald gibt es auch vegane Gerichte

„Als meine Eltern uns damals gesagt haben, dass sie verkaufen wollen“, so Lisa Maier, „konnte ich mir absolut nicht vorstellen, dass hier andere Leute herumlaufen und da habe ich erst realisiert, wie sehr mir unser Laden ans Herz gewachsen ist.“ So setzt die 29-Jährige weiterhin auf Bewährtes. Neben den Klassikern stehen „schon immer“ auch vegetarische Gerichte auf der Karte. Lediglich in Richtung vegan wird sie das Angebot im „Hexenturm“ bald erweitern. Seit Januar 2018 ist sie nun Chefin, und das gesamte Team feierte gemeinsam mit den Gästen in einer kulinarischen Woche das 30-jährige Bestehen des „Café und Weinstube am Hexenturm“.