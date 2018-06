vor 40 Min.

Walleshausen ist jetzt auch dabei

Der neue Pastoralrat der Pfarreiengemeinschaft Geltendorf hat sich im Pfarrhof in Walleshausen getroffen, denn Walleshausen wird ab September auch Teil dieses Pfarreienverbunds sein.

Ab September gehört noch eine weitere Pfarrei zur Pfarreiengemeinschaft Geltendorf. Der neue Pastoralrat traf sich im renovierten Pfarrhof.

Im Rahmen der „Pastoralen Raumplanung 2025“ der Diözese Augsburg wird die Pfarreiengemeinschaft Geltendorf zum 1. September erweitert. Die Pfarrei Mariä Himmelfahrt Walleshausen wird dann ein weiteres Mitglied im seelsorglichen Raum sein.

Von Wabern bis Schwabhausen

Die Zusammenlegung sei dem eklatanten Priestermangel geschuldet, erklärte der leitende Pfarrer Thomas Simon Wagner dem LT. Als leitender Priester betreut er nun zusammen Pfarrer Konrad Wierzejewski als zweiten Pfarrer und Pater Eugen Badke aus der Erzabtei St. Ottilien die Gemeinden Geltendorf mit den Filialen Kaltenberg und Hausen, Eresing mit den Filialen Pflaumdorf, Schwabhausen, Jedelstetten und nun auch Walleshausen mit Petzenhofen, Wabern und Unfriedshausen.

Organisatorische Unterstützung bekommen die Seelsorger von den Pfarrgemeinderäten, aus deren Reihen die Mitglieder des Pastoralrates gewählt werden, und der Gemeindereferentin Ursula Jäckle. Der neu gewählte Pastoralrat mit seinem Vorsitzenden Hans Mayr vom Pfarrgemeinderat Geltendorf kam nun im Pfarrhof Walleshausen zu einer Sitzung zusammen.

Was wird aus dem Walleshauser Pfarrhof?

Davor führte Monika Lang, die Pfarrgemeinderatsvorsitzende von Walleshausen, durch das altehrwürdige und nun neu renovierte Gebäude, dessen weitere Nutzung noch unklar ist. Mit dabei war auch Bernd Müller von der Diözese Augsburg, zuständig für die Gemeindeentwicklung.

Der Pastoralrat ist ein vom Bischof eingesetztes Gremium, das unter der Gesamtverantwortung des Pfarrers Angelegenheiten regelt, die alle Mitgliedspfarreien betreffen und sich wenigstens viermal jährlich trifft. Alle Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft sind in gleichem Maße vertreten, zusätzlich gehören ihm Mitglieder der in den Pfarreien ehrenamtlich tätigen Personen an.

An den jeweiligen Sitzungen nimmt im Rotationsprinzip je ein Vertreter der Kirchenverwaltung teil.

