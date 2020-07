11:40 Uhr

Wegen Bauarbeiten: Mehr Verkehr im Landsberger Westen

Auf der Westumfahrung von Landsberg wird ab Montag gearbeitet. Deswegen wird der Verkehr durch die Stadt geleitet.

Anfang nächster Woche müssen sich die Anwohner der Schongauer Straße und der Breslauer Straße im Landsberger Westen auf mehr Verkehr einstellen. Denn wegen Instandsetzungsarbeiten auf der Westumfahrung der Stadt wird der Verkehr Richtung Augsburg für drei Nächte durch die Stadt geleitet.

Arbeiten an Bankett und Entwässerung

Wie die Straßenmeisterei Landsberg mitteilt, werden auf der B17 zwischen Landsberg-Süd und dem Kreisverkehr Landsberg-West von Montag bis Donnerstag, 20. bis 23. Juli, jeweils von 20 bis 6 Uhr das Bankett und die Entwässerungsanlagen instandgesetzt.

Der Verkehr in Richtung Schongau bleibt auf der Bundesstraße, der Verkehr in Richtung Augsburg wird an der Anschlussstelle Landsberg-Süd ausgeleitet und über die Staatsstraße 2054 (SchongauerStraße/Breslauer Straße) wieder zum Kreisverkehr Landsberg-West geführt. (lt)

