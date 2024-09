Website informiert über Windparkplanung in Denklingen

Das Unternehmen ABO Energy plant in Denklingen die Errichtung eines Windparks mit sechs Anlagen auf Flächen der Bayerischen Staatsforsten. Die Windenergieanlagen sollen so viel Strom erzeugen, wie rund 48.000 Personen verbrauchen. Das spare jährlich mehr als 61.000 Tonnen CO₂ ein, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Auf der Internetseite www.windpark-denklingen.de stehen nun alle Informationen über den geplanten Windpark online zur Verfügung. „Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger von Anfang an mitnehmen und transparent über unser Vorhaben informieren“, sagt Projektleiter Stephan Heigl von ABO Energy.

Auf der Website finden Interessierte neben Neuigkeiten zum Windpark auch eine Standortkarte der Anlagen, einen Zeitplan und häufige Fragen und Antworten zur Windenergie. Häufig gestellte Fragen, wie „Bleibt der Strom in der Region?“ oder „Gefährdet Windkraft die Grundversorgung mit Strom?“ werden auf der Website ebenfalls ausführlich beantwortet.

Zudem gibt es ein Formular, über das Bürgerinnen und Bürger eigene Fragen stellen können. Im Laufe der Planungen wird die Website erweitert. So werden beispielsweise Visualisierungen eingestellt, die zeigen, wie der Windpark im Landschaftsbild aussehen wird. „Momentan sind wir noch in der Detailplanung des Windparks, sodass etwa der Anlagentyp noch nicht feststeht. Dennoch wollen wir schon jetzt die Website veröffentlichen und im Laufe der nächsten Monate ergänzen“, sagt Projektleiter Heigl. „Wir werden die Bürgerinnen und Bürger zudem zu einer Infomesse über den Windpark einladen, bevor wir im nächsten Jahr den Genehmigungsantrag einreichen.“

In der ersten Jahreshälfte 2025 soll es zudem eine Infoveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger geben. Der Beginn des Windradbaus ist aktuell für 2027 geplant. (AZ)