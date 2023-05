Erpfting

Ist eine Sanierung des alten Bauernhauses in Erpfting überhaupt zumutbar?

Plus Der Landsberger Bauausschuss macht sich selbst ein Bild von dem maroden Bauernhaus an der Mittelstetter Straße in Erpfting. Bald könnte über einen Abriss entschieden werden.

Vor elf Jahren hat Clemens Wohlhüter in seinem Heimatort Erpfting ein Grundstück an der Mittelstetter Straße erworben, auf dem ein altes Bauernhaus steht. Nun kämpft er darum, das marode und seit Jahrzehnten leer stehende Gebäude abreißen und an selber Stelle einen Neubau errichten zu dürfen. Aktuell liegt das Vorhaben auf Eis, denn das Bayerische Landesamts für Denkmalpflege (BLfD) stimmt dem Vorhaben bislang nicht zu. Der Bauausschuss des Landsberger Stadtrats machte sich jetzt selbst vor Ort ein Bild. Die entscheidende Frage kann dabei aber (noch) nicht geklärt werden.

Clemens Wohlhüter (Mitte) möchte das alte Bauernhaus abreißen und an selber Stelle einen Neubau errichten. Foto: Christian Rudnik

Zu dem Termin waren auch Thomas Hermann als Vertreter des BLfD, Landsbergs Stadtheimatpfleger Stefan Paulus und Thomas Goppel als Vorsitzender des Landesdenkmalrats eingeladen. Zu Beginn sprach in dem Stadel des Bauernhauses Clemens Wohlhüter. Das Grundstück befinde sich für ihn, seine Frau Stephanie und die beiden Kinder in idealer Lage direkt neben seinem Elternhaus. Er wolle einige Dinge richtigstellen. So sei das Gebäude – anders als in einer Sitzungsvorlage des Bauausschusses im Januar dargestellt – nicht im späten 18. oder frühen 19. Jahrhundert erbaut worden, sondern im Jahr 1909 und damit vergleichsweise jung. Dies untermauerten ein Katasterauszug sowie die Inschrift in einem Balken. Wohlhüter setzte sich zudem gegen den Vorwurf zur Wehr, dass er das Gebäude habe verfallen lassen. Es sei seit 60 Jahren nicht mehr bewohnt und er habe es im jetzigen Zustand gekauft. Wohlhüter bekräftigte erneut, dass ihm ein Mitarbeiter der Landsberger Stadtverwaltung einst mündlich zugesagt habe, das Bauernhaus abreißen zu können.

