Erpfting

vor 17 Min.

Ensembleschutz: Debatte um ein altes Bauernhaus in Erpfting

Plus In Erpfting soll ein lange leer stehendes Bauernhaus abgerissen werden und an selber Stelle ein Neubau entstehen. Das Landesamt für Denkmalpflege hat Einwände.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Der Ensembleschutz an der Mittelstetter Straße beschäftigt die Menschen in Erpfting – das wurde bereits während der Bürgerversammlung vor einigen Wochen deutlich. Insbesondere sorgt für Kritik, dass auf der einen Straßenseite ein moderner Neubau in die Höhe ragt, während der Eigentümer eines Grundstücks direkt gegenüber für sein Bauvorhaben bislang kein grünes Licht bekommen hat. Der Mann möchte ein ehemals landwirtschaftlichen Gebäude abreißen und an selber Stelle ein Doppelhaus errichten, was beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) auf Ablehnung stößt. Nun beschäftigte sich der Bauausschuss des Landsberger Stadtrats mit dem Fall.

