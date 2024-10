Der neue Wirt des Fuha startet am Freitag

Das Wirtshaus „Fuchs und Has“ (Fuha) ist eine Institution in der Gastronomie im Landkreis Landsberg. In Dettenhofen war es 24 Jahre beheimatet, bevor Anfang 2021 der Umzug nach Finning erfolgte. Im vergangenen Juli kam dann die für viele Gäste überraschende Nachricht, dass Geschäftsführer Rick Hasler aufhört. Am Freitag öffnet das Fuha wieder unter neuer Leitung. Für Pächter Max Hofmann ist es weit mehr als nur ein Gastronomiebetrieb, den er übernimmt. Unsere Redaktion hat mit ihm über seine Pläne gesprochen.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Finning Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wirtshaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis