Fuchstaler Reit- und Fahrverein feiert 50. Jubiläum im Dauerregen

Noch schlechter hätte es für den Fuchstaler Reit- und Fahrverein kaum kommen können. Denn während der Feier zum 50-jährigen Bestehen, der Einweihung des neuen Reiterstüberls und dem großen Showprogramm regnete es über Stunden hinweg fast ununterbrochen in Strömen. Trotzdem hatten sich mehrere hundert Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände am Ascher Ortsrand eingefunden, zweifellos ein Beleg für den guten Zusammenhalt am Ort und unter den Vereinen. „Das freut mich unbändig“, schickte Vorsitzender Simon Hefele deshalb auch seiner Begrüßung voraus.

Andreas Hoehne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fuchstal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis