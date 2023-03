Gartenhütte brennt aus – kurzzeitig auch Wohnhäuser in Gefahr

Großeinsatz in Geltendorf: In einer Siedlung standen Gartenhäuser und eine Garage in Flammen. Das Feuer drohte sich auf die angrenzenden Häuser auszubreiten.

Zu einem Großeinsatz in Geltendorf mussten zahlreiche Feuerwehren aus den Landkreise Fürstenfeldbruck und Landsberg am Samstagmorgen ausrücken. In einer Siedlung stand ein Gartenhaus in Vollbrand – das Feuer drohte auch auf die Nachbarhäuser überzugreifen.

Zwar breitete sich das Feuer auf zwei weitere angrenzende Gartenhäuser und eine Garage aus. Diese Gebäude brannten komplett aus und konnten vor den Flammen nicht mehr gerettet werden.

Gartenhaus brennt in Geltendorf: Feuerwehren verhindern Brand von Wohnhäusern

Allerdings bestand kurzzeitig auch die Gefahr, dass das Feuer auf zwei Wohnhäuser in der Umgebung übergreifen könnte. Dies konnten die Feuerwehrleute in einem großen Einsatz verhindern. Zwar entstand an den Häusern ein Wasserschaden durch den Löscheinsatz, allerdings konnte Bränden vorzeitig vorgebeugt werden.

Verletzt wurde bei dem Unglück in Geltendorf niemand. Das Technische Hilfswerk war im Anschluss an die Löscharbeiten zur Sicherung der Dachkonstruktion im Einsatz.

Lesen Sie dazu auch