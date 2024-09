Geltendorfer Post zieht in frühere Metzgerei

Wer dieser Tage aus dem Urlaub zurückkommt, findet die Postfiliale Geltendorf womöglich nicht mehr auf Anhieb: Die Post hat nämlich Ende August ihren Standort gewechselt. Die Postfiliale befindet sich nunmehr in der Bahnhofstraße 25 im ehemaligen Metzgerladen der Familie Winterholler, die nach 64 Jahren die 2021 die Metzgerei geschlossen hatte.

Dort begrüßt Niklas Morrow mit einem freundlichen Lächeln die Postkunden. Morrow ist ein gebürtiger Geltendorfer und dort im Meisenweg aufgewachsen. Er ist gelernter Bankkaufmann, bleibt aber der Post nicht auf Dauer erhalten, sondern wird im November seinen Arbeitsplatz wechseln, sodass ein Nachfolger gesucht wird.

Vor der neuen Post in Geltendorf gibt es ausreichend Parkplätze

Ein Vorteil des neuen Standorts ist, dass es dort aus Zeiten der Metzgerei noch ausreichend Parkplätze gibt und es nicht so eng zugeht wie am früheren Standort bei der Tankstelle in der Bahnhofstraße.

Die Geltendorfer Post wird von dem Logistikunternehmen in eigener Regie betrieben. Bis 2012 gab es in dem damals geschlossenen Supermarkt in der Bahnhofstraße eine Agentur. Als sich kein neuer Betreiber fand, stellte die Post zunächst einen provisorischen Container am Rathaus ab. Später ließ sie sich in dem Geschäftshaus Bahnhofstraße 107 nieder. (ar)