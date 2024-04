Hurlach investiert weiter in Wohn- und Gewerbebaugebiete

Plus Der Gemeinderat Hurlach hat seinen Haushaltsplan für 2024 beschlossen. Er umfasst rund 9,9 Millionen Euro. Durch Investitionen in Baugebiete sollen die kommenden Jahre Einnahmen gesichert werden.

„Wir durchschreiten heuer eine Talsohle“, warnte Bürgermeister Andreas Glatz bei der Vorstellung des am Ende einstimmig beschlossenen Haushalts 2024 für die Gemeinde Hurlach. Am Ende des Vortrags von Kämmerer Otto Lichtblau konnte Glatz den Gemeinderat jedoch beruhigen: „Wir sind handlungsfähig.“

Grund für den etwas schwächeren, finanziell knapper als sonst gehaltenen Haushalt 2024 sind die sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen (zwei Millionen Euro) im Jahr 2022. Weil für die Berechnung der Schlüsselzuweisung des Landes und die Kreisumlage stets die Einnahmen vom vorletzten Jahr als Grundlage genommen werden, muss Hurlach heuer trotz geringer angesetzter Steuereinnahmen (1,45 Millionen Euro), finanziell Rückschläge einbüßen. Es gibt für die Gemeinde keine Schlüsselzuweisung, die in den vergangenen Jahren sonst im Bereich zwischen 300.000 und 400.000 Euro pendelte. Gleichzeitig steigt die Kreisumlage von 1,3 auf knapp 1,8 Millionen Euro.