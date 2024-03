Hurlach

Bürgerbeteiligung in Hurlach: Von Bahnhöfen, Solarparks und Spielplätzen

Die Züge der Bayerischen Regiobahn brausen an Hurlach vorbei, Seit 1995 ist der Bahnhof geschlossen. Wenn es nach einem Antragsteller geht, soll es in Hurlach wieder eine Haltestelle geben.

Plus Nach der Bürgerversammlung beschäftigt sich der Hurlacher Gemeinderat mit den Anträgen zum Bahnhalt, Solarpark und Spielplatz.

Von Romi Löbhard

Zur Bürgerversammlung der Gemeinde Hurlach im Dezember 2023 waren mehrere Anträge vorher schriftlich eingereicht und an dem Abend mündlich vorgetragen worden. Diese behandelte der Gemeinderat Hurlach nun in seiner jüngsten Sitzung.

Mit einem Schreiben wurde gewünscht, bei der Bahn die Reaktivierung des Bahnhalts in Hurlach zu beantragen. Dies war in der Vergangenheit bereits mehrmals geschehen, die bisher letzte Anfrage stammte, wie Bürgermeister Andreas Glatz in der Sitzung informierte, aus dem Jahr 2019. Stets war das Ansinnen seitens des Unternehmens abgelehnt worden. Jetzt soll ein neuer Versuch gestartet werden, im Gemeinderat gab es dafür breite Zustimmung. „Vor einer erneuten Kontaktaufnahme wollen wir jedoch erst Daten und Fakten sammeln“, erklärte Glatz.

