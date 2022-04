Wird es Konzerte im Innenhof des neuen Landratsamts geben?

Plus Das Landratsamt Landsberg soll neu gebaut werden. Kreisrätin Ulla Schäfer (FDP) beantragt, dass Konzerte im Innenhof stattfinden sollen. Die Verwaltung bezieht dazu Stellung.

Im Landsberger Osten soll am Penzinger Feld der Neubau des Landratsamts entstehen. Wenn es nach Kreisrätin Ulla Schäfer (FDP) geht, könnte der Innenhof des Gebäudes als Kulturstätte genutzt werden. Ein entsprechender Antrag wurde unlängst im Kreisausschuss vorgestellt.